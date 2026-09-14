Доходи зросли у 14 разів: розробник Claude очікує прибуток другий квартал поспіль перед IPO

Американський розробник штучного інтелекту Anthropic повідомив інвесторам, що компанія буде прибутковою за підсумками поточного кварталу. Таким чином стартап намагається розвіяти побоювання інвесторів щодо швидкого спалювання коштів провідними ШІ-компаніями напередодні свого масштабного первинного публічного розміщення акцій.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Компанія повідомила вузькому колу акціонерів, що її скоригований операційний прибуток (без урахування витрат на винагороди акціями) буде позитивним другий квартал поспіль.

Валова рентабельність Anthropic перевищує 80% до врахування розподілу доходів із партнерами з дистрибуції, зокрема Amazon, та витрат на навчання моделей. Майданчиком для майбутнього IPO стартап обрав біржу Nasdaq, де його оцінка може сягнути 2 трлн доларів або більше.

Фінансові показники та дискусії щодо безпеки ШІ

У другому кварталі дохід компанії зріс у 14 разів порівняно з минулим роком і становив 11,5 млрд доларів, а річний показник доходу наприкінці липня досяг 65 млрд доларів проти 9 млрд наприкінці минулого року. За прогнозами інвесторів, до кінця поточного року річний дохід Anthropic може сягнути 120 млрд доларів.

Водночас вихід на біржу розгортається на тлі публічних закликів сповільнити розвиток штучного інтелекту. Генеральний директор компанії Даріо Амодей заявив про необхідність знизити темпи покращення можливостей моделей через занепокоєння щодо їхньої потужності.

Цю позицію підтримали очільник OpenAI Сем Альтман, який підтвердив відмову від виходу своєї компанії на біржу у 2026 році через питання безпеки, а також глава SpaceX Ілон Маск.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Anthropic уклала хмарну угоду на $35 млрд із партнером Nvidia. Американський розробник штучного інтелекту підписав контракт на надання хмарних обчислювальних потужностей із підтримуваним корпорацією Nvidia провайдером Lambda задля нарощування інфраструктури для навчання та роботи ШІ-моделей.