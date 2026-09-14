Доходы выросли в 14 раз: разработчик Claude ожидает прибыль второй квартал подряд перед IPO

Американский разработчик искусственного интеллекта Anthropic сообщил инвесторам, что компания будет прибыльна по итогам текущего квартала. Таким образом, стартап пытается развеять опасения инвесторов относительно быстрого сжигания средств ведущими ИИ-компаниями накануне своего масштабного первичного публичного размещения акций.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Компания сообщила узкому кругу акционеров, что ее скорректированная операционная прибыль (без учета расходов на вознаграждения акциями) будет положительной второй квартал подряд.

Валовая рентабельность Anthropic превышает 80% до учета распределения доходов с партнерами по дистрибуции, в частности Amazon, и затрат на обучение моделей. Площадкой для будущего IPO стартап выбрал биржу Nasdaq, где его оценка может достичь 2 трлн долларов или больше.

Финансовые показатели и дискуссии по безопасности ИИ

Во втором квартале доход компании вырос в 14 раз по сравнению с прошлым годом и составил 11,5 млрд. долларов, а годовой показатель дохода в конце июля достиг 65 млрд. долларов против 9 млрд. в конце прошлого года. По прогнозам инвесторов, к концу текущего года годовой доход Anthropic может достичь 120 млрд долларов.

В то же время, выход на биржу разворачивается на фоне публичных призывов замедлить развитие искусственного интеллекта. Генеральный директор компании Дарио Амодей заявил о необходимости снизить темпы улучшения возможностей моделей из-за беспокойства по поводу их мощности.

Эту позицию поддержали глава OpenAI Сэм Альтман, подтвердивший отказ от выхода своей компании на биржу в 2026 году из-за вопросов безопасности, а также глава SpaceX Илон Маск.

Напомним, ранее сообщалось, что Anthropic заключила облачное соглашение на $35 млрд с партнером Nvidia. Американский разработчик искусственного интеллекта подписал контракт на предоставление облачных вычислительных мощностей с поддерживаемым корпорацией Nvidia провайдером Lambda для наращивания инфраструктуры для обучения и работы ИИ-моделей.