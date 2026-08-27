Anthropic уклала рекордну угоду на $45 млрд для дата-центрів штучного інтелекту

Американська компанія Anthropic, творець чатбота Claude, уклала шестирічну угоду з британським хмарним стартапом Nscale на суму близько $45 млрд для оренди обчислювальних потужностей у новому дата-центрі в Західній Вірджинії, США.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Financial Times.

Контракт став черговим кроком компанії у формуванні масштабної інфраструктури для навчання та роботи ШІ-моделей на тлі стрімкого зростання попиту перед запланованим на цю осінь первинним публічним розміщенням акцій (IPO).

За умовами домовленостей, Anthropic отримає доступ до 460 МВт обчислювальних потужностей на базі процесорів нового покоління Nvidia Vera Rubin, щойно їх введуть в експлуатацію наприкінці наступного року.

Глобальні інвестиції Anthropic у потужності

Розробник Claude активно нарощує оренду серверних ресурсів:

підписано угоди щодо обчислювальних потужностей з Amazon та SpaceX;

залучено десятки мільярдів доларів інвестицій для розбудови інфраструктури;

узгоджено зобов'язання орендувати ШІ-чипи Google на суму понад $150 млрд у спеціалізованих центрах обробки даних;

тривають попередні переговори з Meta щодо оренди її потужностей у межах багатомільярдного контракту.

Масштабний проєкт Nscale та підготовка до виходу на біржу

Стартап Nscale також готується до власного IPO, яке може відбутися найближчим часом. У березні компанія залучила $2 млрд за оцінки бізнесу в $14,6 млрд від норвезької енергетичної групи Aker, фонду 8090 Industries, а також за підтримки Nvidia, Dell і Nokia. До ради директорів Nscale входять колишній віцепрем'єр-міністр Великої Британії Нік Клегг та ексдиректорка Meta Шеріл Сендберг.

Компанія веде будівництво дата-центру потужністю 1,35 ГВт в окрузі Мейсон, Західна Вірджинія, поряд із яким споруджують газову електростанцію на 2 ГВт.

Загальну вартість проєкту оцінюють у $69 млрд. За даними звіту консалтингової компанії EY, запуск комплексу створить 2090 робочих місць і щорічно забезпечуватиме $395 млн внеску у валовий внутрішній продукт округу (36% загального обсягу економіки регіону). Крім того, Nscale будує кампус дата-центрів у Норвегії, потужностями якого планує користуватися OpenAI.

Нагадаємо, творець Claude розраховує повторити або перевершити рекордний розмір IPO SpaceX. Компанія очікує масштабного залучення інвестицій під час виходу на фондовий ринок.