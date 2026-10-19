Робота в ІТ для новачків: які вакансії мають найвищу конкуренцію у 2026 році

У вересні 2026 року на одну ІТ-вакансію для початківців у середньому припадало 47 відгуків - проти 26 на початку року. Водночас кількість пропозицій для кандидатів без досвіду або з досвідом до року скоротилася до 613. DOU проаналізував, у яких напрямах новачки мають найбільше шансів знайти роботу.

Як пише Dilo, про це зазначається в аналітичному матеріалі DOU.

Робота в ІТ для новачків

У вересні на платформі DOU було 613 вакансій для кандидатів без досвіду роботи або зі стажем менш як рік. Із них 188 пропозицій призначалися для тих, хто ще не має практичного досвіду.

У 2024–2025 роках кількість вакансій для початківців поступово зростала. Однак у 2026 році тенденція змінилася: після січневого максимуму в 883 вакансії їхня кількість почала скорочуватися.

Подібна ситуація спостерігається на ринку ІТ загалом. Якщо на початку року роботодавці розміщували на DOU майже 8 тис. вакансій щомісяця, то у вересні їхня кількість знизилася до 6,3 тис.

У яких ІТ-напрямах найбільше вакансій

У третьому кварталі 2026 року найбільше вакансій для початківців на DOU припадало на категорію "Військова справа" - 219 пропозицій, або близько 22% від загальної кількості. Водночас такі вакансії не обов’язково безпосередньо пов’язані з ІТ.

Серед інших популярних категорій були:

Marketing — 135 вакансій;

Support — 109;

Hardware — 80;

QA — 73;

HR — 68;

Sales — 63;

Analyst — 59;

Design — 50;

SysAdmin — 43.

Для кандидатів без досвіду роботодавці найчастіше публікували пропозиції у сферах Support, QA, HR, Sales і Marketing. Для фахівців зі стажем до року найбільше вакансій було у Marketing, Support, Hardware, QA та HR.

Водночас початківцям, які прагнуть працювати безпосередньо в розробці програмного забезпечення, вибір значно обмеженіший. У третьому кварталі було 28 вакансій у напрямі Embedded, 25 - Front-end і 20 - Python.

За даними DOU, кількість вакансій для початківців зростала лише у категорії "Військова справа". Скорочення пропозицій зафіксували у Support, Marketing, HR, Sales, Design і Project Management. У QA, Hardware, Analyst та Finance кількість вакансій залишалася приблизно на попередньому рівні.

Конкуренція за вакансії зросла

На тлі скорочення кількості пропозицій конкуренція серед кандидатів посилилася. У січні 2026 року на одну вакансію для початківців припадало в середньому 26 відгуків, а у вересні цей показник зріс майже до 47.

Конкуренція посилилася і на ринку ІТ загалом: середня кількість відгуків на одну вакансію збільшилася з 23 у січні до 38 у вересні.

Найбільше відгуків серед початківців у вересні отримували вакансії у розробці та сфері штучного інтелекту. Зокрема, на одну вакансію PHP припадало в середньому 232 відгуки, Node.js - 201,5, .NET - 165,5, Java - 147, Front-end - 133. У категорії AI/ML цей показник становив 124,5 відгуку.

Високою була також конкуренція за вакансії Project Manager - 117,5 відгуку на одну пропозицію, QA - 112,6 та DevOps - 107,5.

Натомість менше відгуків отримували вакансії у Hardware - у середньому 5,5 на одну пропозицію, Finance - 9,9, Technical Writer - 9,3, SysAdmin - 12,9 та Embedded - 13,6.

Отже, кількість вакансій і рівень конкуренції суттєво відрізняються залежно від спеціалізації. Навіть за невеликої кількості пропозицій у деяких напрямах кількість претендентів на них може бути значною.

Як змінилася конкуренція за рік

За даними DOU, протягом року конкуренція серед початківців помітно зросла у Sales, Node.js, Legal, HR, Assistant, Analyst, AI/ML та Account Management.

Менше зростання кількості відгуків зафіксували у QA, Marketing, Front-end, Hardware та Embedded. Приблизно на попередньому рівні залишилася конкуренція у Support, Finance, Design і Technical Writing.

Водночас у деяких категоріях середня кількість відгуків на вакансію зменшилася. Зокрема, для Design цей показник становив 41,2, а для Security — 27,7. Проте навіть зниження конкуренції не обов’язково означає збільшення кількості доступних вакансій.

У вересні 2026 року на DOU було 123 вакансії для кандидатів без досвіду або зі стажем до року у сфері DefTech. Це близько 20% усіх вакансій для початківців на платформі.

Протягом року кількість таких пропозицій коливалася, але суттєвого зростання не відбулося. Водночас конкуренція збільшилася: якщо у січні на одну DefTech-вакансію припадало в середньому дев’ять відгуків, то у вересні — 14.

Найбільше пропозицій у цьому сегменті було у Hardware — 29 вакансій. Ще 28 припадали на категорію «Військова справа». Також роботодавці шукали фахівців у HR, QA, Support, Embedded і Design.

За кількістю відгуків на одну вакансію серед початківців лідирували QA та HR — близько 27 відгуків у кожній категорії. Для Embedded цей показник становив 16,6, Support — 8,5, Hardware — 6,5.

Які компанії найчастіше шукали початківців

У третьому кварталі 2026 року серед ІТ-компаній, які розміщували найбільше вакансій для кандидатів без досвіду або зі стажем до року, були Solidgate, WinWin.Travel, SKELAR, AMO, Pharmbills, BetterMe, Futurra Group та UPSTARS.

За даними DOU, понад половина компаній серед лідерів за кількістю вакансій для початківців пов’язані з військовою справою та DefTech.

Таким чином, попри скорочення кількості вакансій і посилення конкуренції, можливості для старту кар’єри в ІТ залишаються у різних напрямах. Найбільше пропозицій зосереджено у Marketing, Support, Hardware та QA, тоді як у популярних напрямах розробки та AI/ML кандидатам доводиться конкурувати за обмежену кількість вакансій.

Нагадаємо, 55% українських айтівців не планують залишати Україну, водночас серед тих, хто вже перебуває за кордоном, значна частина не визначилася щодо повернення.