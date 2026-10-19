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Работа в IТ для новичков: какие вакансии имеют самую высокую конкуренцию в 2026 году
В сентябре 2026 года на одну IТ-вакансию для начинающих в среднем приходилось 47 отзывов – против 26 в начале года. Вместе с тем, количество предложений для кандидатов без опыта или с опытом до года сократилось до 613. DOU проанализировал, в каких направлениях новички имеют больше шансов найти работу.
Как пишет Dilo, об этом говорится в аналитическом материале DOU.
Работа в IТ для новичков
В сентябре на платформе DOU было 613 вакансий для кандидатов без опыта работы или со стажем менее года. Из них 188 предложений предназначались для тех, кто еще не имеет практического опыта.
В 2024–2025 годах количество начинающих вакансий постепенно росло. Однако в 2026 году тенденция изменилась: после январского максимума в 883 вакансии их количество начало сокращаться.
Подобная ситуация наблюдается на рынке IТ в целом. Если в начале года работодатели размещали на DOU около 8 тыс. вакансий ежемесячно, то в сентябре их количество снизилось до 6,3 тыс. вакансий.
В каких IТ-направлениях больше всего вакансий
В третьем квартале 2026 года больше всего вакансий для начинающих на DOU приходилось на категорию "Военное дело" - 219 предложений, или около 22% от общего количества. В то же время такие вакансии не обязательно напрямую связаны с ИТ.
Среди других популярных категорий были:
- Marketing - 135 вакансий;
- Support - 109;
- Hardware - 80;
- QA - 73;
- HR - 68;
- Sales - 63;
- Analyst - 59;
- Design - 50;
- SysAdmin - 43.
Для кандидатов без опыта работодатели чаще всего публиковали предложения в сфере Support, QA, HR, Sales и Marketing. Для специалистов со стажем до года больше всего вакансий было у Marketing, Support, Hardware, QA и HR.
В то же время начинающим, стремящимся работать непосредственно в разработке программного обеспечения, выбор значительно ограничен. В третьем квартале было 28 вакансий в направлении Embedded, 25 – Front-end и 20 – Python.
По данным DOU, количество начинающих вакансий росло только в категории "Военное дело". Сокращения предложений зафиксированы в Support, Marketing, HR, Sales, Design и Project Management. В QA, Hardware, Analyst и Finance количество вакансий оставалось примерно на прежнем уровне.
Конкуренция за вакансии выросла
На фоне сокращения количества предложений, конкуренция среди кандидатов усилилась. В январе 2026 года на одну вакансию для начинающих приходилось в среднем 26 отзывов, а в сентябре этот показатель вырос почти до 47.
Конкуренция усилилась и на рынке ИТ в целом: среднее количество отзывов на одну вакансию увеличилось с 23 в январе до 38 в сентябре.
Больше всего отзывов среди начинающих в сентябре получали вакансии в разработке и сфере искусственного интеллекта. В частности, на одну вакансию PHP приходилось в среднем 232 отзыва, Node.js – 201,5, .NET – 165,5, Java – 147, Front-end – 133. В категории AI/ML этот показатель составлял 124,5 отзыва.
Высокой была также конкуренция за вакансии Project Manager – 117,5 отзыва на одно предложение, QA – 112,6 и DevOps – 107,5.
Зато меньше отзывов получали вакансии в Hardware – в среднем 5,5 на одно предложение, Finance – 9,9, Technical Writer – 9,3, SysAdmin – 12,9 и Embedded – 13,6.
Следовательно, количество вакансий и уровень конкуренции значительно отличаются в зависимости от специализации. Даже при небольшом количестве предложений по некоторым направлениям количество претендентов на них может быть значительным.
Как изменилась конкуренция за год
По данным DOU, в течение года конкуренция среди начинающих заметно выросла в Sales, Node.js, Legal, HR, Assistant, Analyst, AI/ML и Account Management.
Меньший рост количества отзывов зафиксирован в QA, Marketing, Front-end, Hardware и Embedded. Приблизительно на прежнем уровне осталась конкуренция в Support, Finance, Design и Technical Writing.
В то же время в некоторых категориях среднее количество отзывов на вакансию уменьшилось. В частности, для Design этот показатель составил 41,2, а для Security – 27,7. Однако даже понижение конкуренции не обязательно означает увеличение количества доступных вакансий.
В сентябре 2026 года на DOU было 123 вакансии для кандидатов без опыта или со стажем до года в сфере DefTech. Это около 20% всех вакансий для начинающих на платформе.
В течение года количество таких предложений колебалось, но существенного роста не произошло. В то же время, конкуренция увеличилась: если в январе на одну DefTech-вакансию приходилось в среднем девять отзывов, то в сентябре — 14.
Больше всего предложений в этом сегменте было у Hardware – 29 вакансий. Еще 28 приходились на категорию "Военное дело". Также работодатели искали специалистов в HR, QA, Support, Embedded и Design.
По количеству отзывов на одну вакансию среди начинающих лидировали QA и HR – около 27 отзывов в каждой категории. Для Embedded этот показатель составлял 16,6, Support – 8,5, Hardware – 6,5.
Какие компании чаще всего искали начинающих
В третьем квартале 2026 года среди IТ-компаний, которые размещали больше вакансий для кандидатов без опыта или со стажем до года, были Solidgate, WinWin.Travel, SKELAR, AMO, Pharmbills, BetterMe, Futurra Group и UPSTARS.
По данным DOU, более половины компаний среди лидеров по количеству вакансий для начинающих связаны с военным делом и DefTech.
Таким образом, несмотря на сокращение количества вакансий и усиление конкуренции, возможности для старта карьеры в ИТ остаются в разных направлениях. Наибольшее количество предложений сосредоточено в Marketing, Support, Hardware и QA, тогда как в популярных направлениях разработки и AI/ML кандидатам приходится конкурировать за ограниченное количество вакансий.
Напомним, 55% украинских айтовцев не планируют покидать Украину, в то же время среди тех, кто уже находится за границей, значительная часть не определилась по возвращению.