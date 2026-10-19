Работа в IТ для новичков: какие вакансии имеют самую высокую конкуренцию в 2026 году

В сентябре 2026 года на одну IТ-вакансию для начинающих в среднем приходилось 47 отзывов – против 26 в начале года. Вместе с тем, количество предложений для кандидатов без опыта или с опытом до года сократилось до 613. DOU проанализировал, в каких направлениях новички имеют больше шансов найти работу.

Как пишет Dilo, об этом говорится в аналитическом материале DOU.

Работа в IТ для новичков

В сентябре на платформе DOU было 613 вакансий для кандидатов без опыта работы или со стажем менее года. Из них 188 предложений предназначались для тех, кто еще не имеет практического опыта.

В 2024–2025 годах количество начинающих вакансий постепенно росло. Однако в 2026 году тенденция изменилась: после январского максимума в 883 вакансии их количество начало сокращаться.

Подобная ситуация наблюдается на рынке IТ в целом. Если в начале года работодатели размещали на DOU около 8 тыс. вакансий ежемесячно, то в сентябре их количество снизилось до 6,3 тыс. вакансий.

В каких IТ-направлениях больше всего вакансий

В третьем квартале 2026 года больше всего вакансий для начинающих на DOU приходилось на категорию "Военное дело" - 219 предложений, или около 22% от общего количества. В то же время такие вакансии не обязательно напрямую связаны с ИТ.

Среди других популярных категорий были:

Marketing - 135 вакансий;

Support - 109;

Hardware - 80;

QA - 73;

HR - 68;

Sales - 63;

Analyst - 59;

Design - 50;

SysAdmin - 43.

Для кандидатов без опыта работодатели чаще всего публиковали предложения в сфере Support, QA, HR, Sales и Marketing. Для специалистов со стажем до года больше всего вакансий было у Marketing, Support, Hardware, QA и HR.

В то же время начинающим, стремящимся работать непосредственно в разработке программного обеспечения, выбор значительно ограничен. В третьем квартале было 28 вакансий в направлении Embedded, 25 – Front-end и 20 – Python.

По данным DOU, количество начинающих вакансий росло только в категории "Военное дело". Сокращения предложений зафиксированы в Support, Marketing, HR, Sales, Design и Project Management. В QA, Hardware, Analyst и Finance количество вакансий оставалось примерно на прежнем уровне.

Конкуренция за вакансии выросла

На фоне сокращения количества предложений, конкуренция среди кандидатов усилилась. В январе 2026 года на одну вакансию для начинающих приходилось в среднем 26 отзывов, а в сентябре этот показатель вырос почти до 47.

Конкуренция усилилась и на рынке ИТ в целом: среднее количество отзывов на одну вакансию увеличилось с 23 в январе до 38 в сентябре.

Больше всего отзывов среди начинающих в сентябре получали вакансии в разработке и сфере искусственного интеллекта. В частности, на одну вакансию PHP приходилось в среднем 232 отзыва, Node.js – 201,5, .NET – 165,5, Java – 147, Front-end – 133. В категории AI/ML этот показатель составлял 124,5 отзыва.

Высокой была также конкуренция за вакансии Project Manager – 117,5 отзыва на одно предложение, QA – 112,6 и DevOps – 107,5.

Зато меньше отзывов получали вакансии в Hardware – в среднем 5,5 на одно предложение, Finance – 9,9, Technical Writer – 9,3, SysAdmin – 12,9 и Embedded – 13,6.

Следовательно, количество вакансий и уровень конкуренции значительно отличаются в зависимости от специализации. Даже при небольшом количестве предложений по некоторым направлениям количество претендентов на них может быть значительным.

Как изменилась конкуренция за год

По данным DOU, в течение года конкуренция среди начинающих заметно выросла в Sales, Node.js, Legal, HR, Assistant, Analyst, AI/ML и Account Management.

Меньший рост количества отзывов зафиксирован в QA, Marketing, Front-end, Hardware и Embedded. Приблизительно на прежнем уровне осталась конкуренция в Support, Finance, Design и Technical Writing.

В то же время в некоторых категориях среднее количество отзывов на вакансию уменьшилось. В частности, для Design этот показатель составил 41,2, а для Security – 27,7. Однако даже понижение конкуренции не обязательно означает увеличение количества доступных вакансий.

В сентябре 2026 года на DOU было 123 вакансии для кандидатов без опыта или со стажем до года в сфере DefTech. Это около 20% всех вакансий для начинающих на платформе.

В течение года количество таких предложений колебалось, но существенного роста не произошло. В то же время, конкуренция увеличилась: если в январе на одну DefTech-вакансию приходилось в среднем девять отзывов, то в сентябре — 14.

Больше всего предложений в этом сегменте было у Hardware – 29 вакансий. Еще 28 приходились на категорию "Военное дело". Также работодатели искали специалистов в HR, QA, Support, Embedded и Design.

По количеству отзывов на одну вакансию среди начинающих лидировали QA и HR – около 27 отзывов в каждой категории. Для Embedded этот показатель составлял 16,6, Support – 8,5, Hardware – 6,5.

Какие компании чаще всего искали начинающих

В третьем квартале 2026 года среди IТ-компаний, которые размещали больше вакансий для кандидатов без опыта или со стажем до года, были Solidgate, WinWin.Travel, SKELAR, AMO, Pharmbills, BetterMe, Futurra Group и UPSTARS.

По данным DOU, более половины компаний среди лидеров по количеству вакансий для начинающих связаны с военным делом и DefTech.

Таким образом, несмотря на сокращение количества вакансий и усиление конкуренции, возможности для старта карьеры в ИТ остаются в разных направлениях. Наибольшее количество предложений сосредоточено в Marketing, Support, Hardware и QA, тогда как в популярных направлениях разработки и AI/ML кандидатам приходится конкурировать за ограниченное количество вакансий.

Напомним, 55% украинских айтовцев не планируют покидать Украину, в то же время среди тех, кто уже находится за границей, значительная часть не определилась по возвращению.