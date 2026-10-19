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Росія завдала удару по складу одного з найбільших дистриб'юторів ліків в Україні: деталі

таблетки
У Рівному росіяни атакували склад одного з найбільших дистриб’юторів ліків в Україні

19 жовтня російські війська завдали удару  у Рівному по складу фармацевтичної компанії "БаДМ"  - одного з найбільших фармдистриб'юторів України. Постраждалих немає.

Як пише Dilo, про це повідомляють учасники фармацевтичного ринку, передає "Економічна правда".

Площа складу становить 2370 квадратних метрів. Його відкрили у Рівному у 2012 році.

Це не перший склад компанії "БаДМ", який атакувала Росія.

14 вересня ворог також уразив склад фармацевтичної продукції компанії. Об'єкт розташований на околиці Одеси в Хаджибейському районі міста. Після обстрілу на території комплексу спалахнула пожежа, до ліквідації якої залучили підрозділи ДСНС. 

Тоді повідомлялося, що від початку вересня це був уже четвертий атакований склад ліків.

У ніч на 6 грудня 2025 року внаслідок російської ракетно-дронової атаки було повністю знищено розподільчий центр "БаДМ" площею 43 тисячі квадратних метрів.

Удари РФ по складам з ліками

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки 3 вересня пошкоджено логістичний комплекс "Біокон" у Бориспільському районі Київщини – один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни. 

Після цього фармацевтична компанія "Біокон" повністю припинила відвантаження та приймання ліків.

Також 3 вересня російська армія двічі завдала ударів по складу фармацевтичної компанії Teva Ukraine.

А у ніч на 8 вересня у Києві армія РФ двома балістичними ракетами атакувала вже знищений у 2025 році склад одного з найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції "Оптіма-Фарм".

Також Росія два дні поспіль била по другому за величиною складу ліків "Universal logistic" під Києвом у Бориспільському районі, який обслуговує дистрибʼюторів для подальшого постачання продукції в аптеки.

Міністерство охорони здоров’я не зафіксувало ознак системного дефіциту ліків в Україні, хоча у вересні 2026 року в окремих регіонах стало складніше знайти деякі лікарські засоби в аптеках. 

Раніше учасники фармацевтичного ринку попереджали, що через пошкодження логістичної інфраструктури запасів деяких ліків в окремих аптеках може вистачити лише на два-три тижні.

Тому людям, які постійно приймають препарати для лікування хронічних захворювань, рекомендують за призначенням лікаря завчасно мати запас приблизно на 2–3 місяці.

Автор:
Світлана Манько

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