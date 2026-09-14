Удар по складу ліків в Одесі: Росія атакувала вже четверту фармбазу за місяць

Російські війська завдали удару по складу фармацевтичної продукції компанії "БаДМ" — одного з найбільших дистрибʼюторів ліків в Україні. Від початку вересня це вже четвертий фармсклад, який потрапив під ворожу атаку.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на публікацію "Економічної правди".

Об'єкт розташований на околиці Одеси в Хаджибейському районі міста. Після обстрілу на території комплексу спалахнула пожежа, до ліквідації якої залучили підрозділи ДСНС.

Будівлі складу зазнали значних руйнувань, водночас, за попередніми даними джерел на фармацевтичному ринку, серед працівників постраждалих немає.

Систематичні удари по фармацевтичній логістиці

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія атакувала склад одного з найбільших дистриб'юторів ліків. У ніч на 8 вересня армія РФ двома балістичними ракетами завдала удару по вже знищеному у 2025 році складу компанії "Оптіма-Фарм" у Києві.

Крім того, того ж дня війська РФ знищили склад "Аптеки доброго дня" — однієї з найбільших аптечних мереж України, внаслідок чого було втрачено сотні тонн медикаментів.

Також Росія два дні поспіль била по другому за величиною складу ліків "Universal logistic" під Києвом у Бориспільському районі, який обслуговує дистрибʼюторів для подальшого постачання продукції в аптеки.