Удар по складу лекарства в Одессе: Россия атаковала уже четвертую фармбазу за месяц

Российские войска нанесли удар по складу фармацевтической продукции компании "БаДМ" — одного из крупнейших дистрибьюторов лекарств в Украине. С начала сентября это уже четвертый фармсклад, попавший под вражескую атаку.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на публикацию "Экономической правды".

Объект находится на окраине Одессы в Хаджибейском районе города. После обстрела на территории комплекса вспыхнул пожар, к ликвидации которого были привлечены подразделения ГСЧС.

Здания склада потерпели значительные разрушения, в то же время, по предварительным данным источников на фармацевтическом рынке, среди работников пострадавших нет.

Систематические удары по фармацевтической логистике

Напомним, ранее сообщалось, что Россия атаковала склад одного из крупнейших дистрибьюторов лекарства. В ночь на 8 сентября армия РФ двумя баллистическими ракетами нанесла удар по уже уничтоженному в 2025 году складу компании "Оптима-Фарм" в Киеве.

Кроме того, в тот же день войска РФ уничтожили склад "Аптеки доброго дня" - одной из крупнейших аптечных сетей Украины, в результате чего были потеряны сотни тонн медикаментов.

Также Россия два дня подряд била по второму по величине складу лекарства "Universal logistic" под Киевом в Бориспольском районе, который обслуживает дистрибьюторов для последующей поставки продукции в аптеки.