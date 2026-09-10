Дефицит лекарств в Украине: почему сокращаются запасы и что предлагают аптеки

Из-за ракетных атак РФ и повреждения логистической инфраструктуры в отдельных регионах Украины сокращаются запасы лекарственных средств в аптеках и задерживаются поставки. В Аптечной профессиональной ассоциации (АПАУ) заявили о необходимости оперативных мер.

Как пишет Dilo, об этом информирует общественный союз "Аптечная профессиональная ассоциация Украины (АПАУ)".

В отдельных регионах сокращаются запасы лекарства в аптеках

В отдельных регионах Украины аптеки фиксируют повышенный спрос на ряд лекарственных средств, из-за чего запасы сократились до 2-3 недель. В то же время, поставки отдельных категорий продукции задерживаются, а дистрибьюторы не всегда могут назвать точные сроки полного возобновления поставок.

В ассоциации подчеркивают, что аптеки являются конечным звеном цепи снабжения и не могут самостоятельно компенсировать потери запасов или обеспечить поступление препаратов, если их нет у производителей или дистрибьюторов.

По данным АПАУ, представители фармацевтического рынка уже проводят консультации с Министерством здравоохранения и профильным комитетом Верховной Рады относительно мер, которые должны гарантировать непрерывную поставку лекарств.

Что предлагают для стабилизации поставок

В АПАУ считают, что реагировать на ситуацию необходимо оперативно, не дожидаясь дальнейшего ухудшения. Среди предложений, переданных МЗ, - упрощение процедур импорта лекарственных средств по аналогии с механизмами, применявшимися в начале полномасштабной войны.

Также ассоциация предлагает расширить доступ аптек к государственным программам финансовой поддержки и льготному кредитованию для восстановления запасов, логистики и поврежденной инфраструктуры.

Среди других мероприятий - отмена ограничений по ассортименту аптечных пунктов в лечебных учреждениях, создание четкого алгоритма взаимодействия между государством, производителями, дистрибьюторами и аптеками, а также использование механизмов параллельного импорта.

В АПАУ также предлагается размещать аптечные пункты в метро, подземных переходах и медицинских учреждениях, расположенных в подземных и защищенных сооружениях. Это должно обеспечить доступ людей к лекарству во время длительных воздушных тревог.

Украинцев призывали не скупать лекарства

В то же время АПАУ призывает граждан не создавать чрезмерные запасы медикаментов и не покупать их без необходимости. По словам представителей ассоциации, ажиотажный спрос может создать дополнительную нагрузку на систему снабжения.

Людям, которые постоянно принимают препараты для лечения хронических заболеваний, советуют иметь запас назначенных лекарственных средств примерно на 2-3 месяца.

В АПАУ отмечают, что продолжают следить за ситуацией. Основной задачей ассоциация называет недопущение превращения временных логистических трудностей в системные перебои с обеспечением пациентов необходимыми препаратами. Аптечный сектор, подчеркивают там, продолжает работать.

Удары РФ по складам с лекарством

Как сообщалось, в результате российской атаки 3 сентября повреждено логистический комплекс "Биокон" в Бориспольском районе Киевщины – один из крупнейших специализированных фармацевтических складов страны.

После этого фармацевтическая компания "Биокон" полностью прекратила отгрузку и прием лекарств.

Также 3 сентября русская армия дважды нанесла удары по составу фармацевтической компании Teva Ukraine.

Повреждение одного из крупнейших фармацевтических составов страны от ракетной атаки 3 сентября может привести к локальным и временным перебоям с наличием конкретных препаратов в аптеках, сообщил Юрий Чертков, основатель компании Агентства медицинского маркетинга и владелец сервиса Лики.юа.

А в ночь на 8 сентября в Киеве армия РФ двумя баллистическими ракетами атаковала уже уничтоженный в 2025 году склад одного из крупнейших дистрибьюторов фармацевтической продукции "Оптима-Фарм".