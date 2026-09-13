Россия дважды атаковала второй крупнейший склад лекарств Украины

Россия два дня подряд бьет по второму по самому большому складу лекарства "Universal logistic" под Киевом, обслуживающим дистрибьюторов, которые затем доставляют продукцию в аптеки.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Экономическая правда".

Universal logistic является одним из двух крупнейших фармскладов Украины. Он находится в Киевской области Бориспольского района. Состав отвечал самым высоким стандартам качества хранения лекарств. По информации на сайте компании, общая площадь складских помещений составляет 21 000 м2 .

Этот склад обслуживает крупнейших дистрибьюторов лекарства, которые затем доставляют продукцию в аптеки. Из-за атак на склад и постоянные тревоги поставщики не могут вывезти товар из Universal logistic .

Как сообщили в ГСЧС, в Бориспольском районе под повторным вражеским ударом оказалось логистическое складское помещение. После продолжительной ликвидации пожара враг снова атаковал предприятие.

В помощь спасателям ГСЧС были привлечены пожарные международного аэропорта "Борисполь".

Удары РФ по складам с лекарством

Как сообщалось, в результате российской атаки 3 сентября повреждено логистический комплекс Биокон в Бориспольском районе Киевщины – один из крупнейших специализированных фармацевтических складов страны.

После этого фармацевтическая компания "Биокон" полностью прекратила отгрузку и прием лекарств.

Также 3 сентября русская армия дважды нанесла удары по складу фармацевтической компании Teva Ukraine.

Повреждение одного из крупнейших фармацевтических склада страны от ракетной атаки 3 сентября может привести к локальным и временным перебоям с наличием конкретных препаратов в аптеках, сообщил Юрий Чертков, основатель компании Агентства медицинского маркетинга и владелец сервиса Лики.юа.

А в ночь на 8 сентября в Киеве армия РФ двумя баллистическими ракетами атаковала уже уничтоженный в 2025 году слад одного из крупнейших дистрибьюторов фармацевтической продукции "Оптима-Фарм".

Также Россия атаковала склад "Аптеки доброго дня" - одной из крупнейших аптечных сетей Украины. Сотни тонн лекарства уничтожены в результате обстрела.