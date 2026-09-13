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Россия дважды атаковала второй крупнейший склад лекарств Украины

атака
В Бориспольском районе под повторным вражеским ударом оказалось логистическое складское помещение

Россия два дня подряд бьет по второму по самому большому складу лекарства "Universal logistic" под Киевом, обслуживающим дистрибьюторов, которые затем доставляют продукцию в аптеки.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Экономическая правда".

Universal logistic является одним из двух крупнейших фармскладов Украины. Он находится в Киевской области Бориспольского района. Состав отвечал самым высоким стандартам качества хранения лекарств. По информации на   сайте   компании, общая площадь складских помещений составляет 21 000 м2 .

Этот склад обслуживает крупнейших дистрибьюторов лекарства, которые затем доставляют продукцию в аптеки. Из-за атак на склад и постоянные тревоги поставщики не могут вывезти товар из   Universal logistic .

Как сообщили в ГСЧС, в Бориспольском районе под повторным вражеским ударом оказалось логистическое складское помещение. После продолжительной ликвидации пожара враг снова атаковал предприятие.

В помощь спасателям ГСЧС были привлечены пожарные международного аэропорта "Борисполь".

Удары РФ по складам с лекарством

Как сообщалось, в результате российской атаки 3 сентября повреждено   логистический комплекс   Биокон в Бориспольском районе Киевщины – один из крупнейших специализированных фармацевтических складов страны.

После этого   фармацевтическая компания "Биокон"   полностью прекратила отгрузку и прием лекарств.

Также 3 сентября русская армия дважды нанесла удары по складу   фармацевтической компании Teva Ukraine.

Повреждение одного из крупнейших фармацевтических склада страны от ракетной атаки 3 сентября может привести к локальным и временным перебоям с наличием конкретных   препаратов в аптеках, сообщил Юрий Чертков, основатель компании Агентства медицинского маркетинга и владелец сервиса Лики.юа.

А в ночь на 8 сентября в Киеве армия РФ двумя баллистическими ракетами атаковала уже уничтоженный в 2025 году слад одного из крупнейших дистрибьюторов фармацевтической продукции "Оптима-Фарм".

Также Россия атаковала склад "Аптеки доброго дня" - одной из крупнейших аптечных сетей Украины. Сотни тонн лекарства уничтожены в результате обстрела.

Автор:
Светлана Манько

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