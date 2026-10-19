Россия нанесла удар по складу одного из крупнейших дистрибьюторов лекарства в Украине: детали

19 октября российские войска нанесли удар в Ровно по складу фармацевтической компании "БаДМ" — одного из крупнейших фармдистрибьюторов Украины. Пострадавших нет.

Как пишет Dilo, об этом сообщают участники фармацевтического рынка, передает "Экономическая правда".

Площадь склада составляет 2370 квадратных метров. Его открыли в Ровно в 2012 году.

Это не первый склада компании "БаДМ", который атаковала Россия.

14 сентября враг также поразил склад фармацевтической продукции компании. Объект находится на окраине Одессы в Хаджибейском районе города. После обстрела на территории комплекса вспыхнул пожар, к ликвидации которого были привлечены подразделения ГСЧС.

Тогда сообщалось, что с начала сентября это уже четвертый атакованный склад лекарств.

В ночь на 6 декабря 2025 года в результате российской ракетно-дроновой атаки был полностью уничтожен распределительный центр "БаДМ" площадью 43 тысячи квадратных метров.

Удары РФ по складам с лекарством

Как сообщалось, в результате российской атаки 3 сентября повреждено логистический комплекс "Биокон" в Бориспольском районе Киевщины – один из крупнейших специализированных фармацевтических складов страны.

После этого фармацевтическая компания "Биокон" полностью прекратила отгрузку и прием лекарств.

Также 3 сентября русская армия дважды нанесла удары по складу фармацевтической компании Teva Ukraine.

А в ночь на 8 сентября в Киеве армия РФ двумя баллистическими ракетами атаковала уже уничтоженный в 2025 году склад одного из крупнейших дистрибьюторов фармацевтической продукции "Оптима-Фарм".

Также Россия два дня подряд била по второму по величине складу лекарств "Universal logistic" под Киевом в Бориспольском районе, который обслуживает дистрибьюторов для последующей поставки продукции в аптеки.

Министерство здравоохранения не зафиксировало признаков системного дефицита лекарства в Украине, хотя в сентябре 2026 года в отдельных регионах стало сложнее найти некоторые лекарственные средства в аптеках.

Ранее участники фармацевтического рынка предупреждали, что из-за повреждения логистической инфраструктуры запасов некоторых лекарств в отдельных аптеках может хватить всего на две-три недели.

Поэтому людям, постоянно принимающим препараты для лечения хронических заболеваний, рекомендуют по назначению врача заблаговременно иметь запас примерно на 2-3 месяца.