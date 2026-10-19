Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,86

--0,02

EUR

50,50

+0,19

Готівковий курс:

USD

45,20

45,08

EUR

51,00

50,80

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Тип
Новини компаній
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Гранти для бізнесу: у Львові відбудеться практична зустріч для підприємців

Гранти для бізнесу: у Львові відбудеться практична зустріч для підприємців
Гранти для бізнесу: у Львові відбудеться практична зустріч для підприємців

Sense Bank продовжує серію практичних заходів "Сенс для ФОП". Друга зустріч відбудеться 27 жовтня у Львові та буде присвячена можливостям державної грантової програми на започаткування та розвиток бізнесу. 

Захід пройде в Sense Hub Lviv (пл. Ринок, 26) за участі експертів Sense Bank та Львівського обласного центру зайнятості, який безпосередньо бере участь у розгляді грантових заявок, оцінюванні бізнес-планів та проведенні співбесід із претендентами на фінансування.

Ірина Романяк, начальник управління реалізації проєктів Львівського обласного центру зайнятості, розповість про умови участі у державній грантовій програмі, основні етапи отримання гранту та вимоги до заявників.  

Спікерка від Sense Bank – Ірина Руденко, керівниця з розвитку кредитних операцій МСБ, пояснить роль банку в процесі отримання гранту, зокрема як відбувається перевірка ділової репутації заявників, а також розповість про фінансові інструменти для розвитку бізнесу.

Формат зустрічі передбачає відкритий діалог: учасники зможуть поставити запитання експертам, обговорити власні бізнес-ідеї та обмінятися досвідом з іншими підприємцями.

Медіапартнер проєкту  КОШТпрактичне медіа про гроші для тих, хто робить своє, заробляє та інвестує.

Дата та час: 27 жовтня, 18:00.
Місце: Sense Hub Lviv, площа Ринок, 26.

Участь у події безоплатна, за попередньою реєстрацією. Кількість місць обмежена.

Реєстрація на подію за посиланням

Нагадаємо, "Сенс для ФОП" – це серія заходів про можливості, рішення та інструменти, які можуть бути корисними підприємцям у щоденній роботі та допомагати розвивати власну справу. Перша подія відбулась 30 вересня у Києві.  

АТ "Сенс Банк". У Державному реєстрі банків №158. Ліцензія НБУ №61 від 01.12.2022 р.

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності