Цены на какао рухнули после исторического роста

Цены на какао катятся вниз после исторического роста: показатель недельного падения стоимости составил почти 30%. Резкое изменение цен связано с нехваткой ликвидности, новыми правилами и рыночными спекуляциями, передает Bloomberg.

Какао подешевело на 7,6% до 6 990 долларов за метрическую тонну, но затем отыграло потери и торговалось на 0,9% выше. Цена все еще на пути к 28% еженедельного падения, что является самым большим показателем с 1959 года.

Инфографика: Bloomberg

Это также примерно на 40% ниже исторического рекорда, который был установлен на уровне почти 12 000 долларов за тонну бобов. Если котировки останутся таковыми, стоимость шоколада в Украине может не вырасти так существенно, как предполагалось, прогнозируют эксперты.

Аналитики также отмечают, что спад цен на какао является следствием, прежде всего, торговых маневров, а не перестройкой фундаментальных показателей рынка.

Цены на какао били исторические рекорды

Напомним, что 19 апреля цена на какао-бобы выросла на 5% и достигла исторического максимума в 11 578 долларов за метрическую тонну. Кроме какао подорожали тогда и кофе арабика - на 2,5% и сахар-сырец - на 0,6%. При этом, 26 марта фьючерсы на какао подскочили к беспрецедентной в то время отметке в 10 000 долларов за тонну.

В Bloomberg объяснили, что резкое повышение цен связано с плохим урожаем в Западной Африке. В то же время, на ситуацию могут повлиять недавний дождь в регионе, который, по мнению синоптиков, поспособствует лучшему урожаю, хотя и не сможет полностью решить проблему с засухой.

Рост цен для фермеров также позволит им инвестировать больше в удобрения, пестициды и другие технологии для повышения урожайности, прогнозируют специалисты.

Отметим также, что о значительном подорожании какао-бобов и кофе предупреждали еще в июне 2023 года: об этом сообщал европейских покупателей один из крупнейших производителей какао в Гане.