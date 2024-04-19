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Цены на какао достигли нового исторического рекорда

Цены на какао достигли нового исторического рекорда
Цены на какао достигли нового исторического рекорда. Иллюстрация: ua.depositphotos.com

Фьючерсы на какао в Нью-Йорке установили новый рекорд, поскольку темпы переработки на шоколадных фабриках сохраняются, невзирая на глобальный кризис предложения и рекордные цены.

Об этом пишет Вloomberg .

19 апреля цена на какао бобы выросла на 5% и достигла исторического максимума и составляет 11578 долларов за метрическую тонну.

Фото 2 — Цены на какао достигли нового исторического рекорда
Инфографика Bloomberg/скриншот

Данные, обнародованные в четверг после закрытия рынка, показали, что переработка какао, при которой оно превращается в масло и порошок, затем используются в кондитерских изделиях, выросла почти на 4% в Северной Америке в течение первого квартала этого года по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

Издание пишет, что переработка какао в Европе упала примерно на 2%, а в Азии снизилась еще больше. Эти данные поступают даже тогда, когда фьючерсные цены выросли более чем в два раза с начала 2024 года.

Кроме какао подорожали и кофе арабика - на 2,5% и сахар-сырец - на 0,6%.

Нынешний урожай како-бобов сократится

Что касается нового урожая, Bloomberg сообщает, что теперь внимание сосредоточено на Западной Африке, но регулятор Кот-д'Ивуара ожидает, что урожай в этом сезоне сократится.

"Ситуация с поставками в Западной Африке остается очень напряженной перед началом среднего урожая на следующей неделе", — говорится в сообщении.

Другие производители, например Бразилия и Эквадор, стремятся увеличить производство, но нужно несколько лет, прежде чем новые посаженные какао-дерева дадут бобы.

Международная организация по производству какао прогнозирует, что соотношение запасов бобов к помолу этого сезона упадет до минимума за более чем четыре десятилетия, а это отражает нестабильную позицию рынка.

Напомним, летом 2023 года один из крупнейших производителей какао в Гане сообщил европейским покупателям,   о значительном повышении цен на какао-бобы, поскольку продукция, выращенная в соответствии с новыми требованиями ЕС (которые гарантируют, что продукты не выращиваются на территории, где раньше были леса), будет стоить дороже.

При этом, 26 марта фьючерсы на какао подскочили к беспрецедентной в то время отметке в 10 000 долларов за тонну.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко