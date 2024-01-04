Проблемы с импортом, внутренним спросом и декоммунизацией. Что происходит на кондитерском рынке Украины

Отрасль кондитерских изделий в Украине испытывает такие же проблемы, что и другие бизнесы во время полномасштабной войны. Впрочем, есть и дополнительные детали, присущие именно этой сфере - из-за протестов польских перевозчиков испорчен новогодний "высокий сезон", усложнены импорт сырья, экспорт и логистика готовой продукции. Delo.ua отчитывается "под елочку" о состоянии кондитерской промышленности в 2023 году и трендах на будущий год.

По данным, озвученным на бизнес-встрече "Хлебопекарный бизнес-2023" в марте, ориентировочно 20% предприятий кондитерской отрасли Украины пострадали или были закрыты из-за полномасштабного российского вторжения. Объемы производимой продукции сократились на 10-12%, подстраиваясь под сокращение внутреннего рынка, выезд значительной части населения за границу и снижение покупательной способности потребителей.

Сейчас ситуация в кондитерской промышленности стране далека от идеальной , рассказывает президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк в комментарии для издания. Причиной тому стали сложности с экспортом продукции из-за блокирования товаров на границах стран Восточной Европы. Вместе с фактором ограниченного спроса в Украине, производители сладостей не получат в конце 2023 года запланированную выручку.

Фактор проблем на границе уже отражается на экспорте продукции трех главных групп кондитерских изделий: шоколадной, хлебобулочной и карамельной . К примеру, выручка от заграничных поставок кондитерских изделий в 2023 году, вероятнее всего, превысит показатели 2020 и 2022 годов, но не дотягивает до объемов 2021 года.

Проблемный экспорт из-за блокады автотранспорта

Поскольку отрасль не может заместить потерю потребителей внутри страны, единственным дополнительным источником прибыли является экспорт. Продажи сладостей за границу являются основным способом загрузить рабочие мощности предприятий и сохранить достаточную их рентабельность и плановые экономические показатели. Блокада автомобильной торговли со стороны Польши стала серьезным "ножом в спину" для кондитеров , забрав у них экспортную "спасательную палочку" и оставив их в Украине с запасами производимой продукции, отмечает Александр Балдынюк.

Объемы валютной выручки от торговли сладостями. Здесь и далее статистика предоставлена ассоциацией "Укркондпром", иллюстрация: Delo.ua.

За два месяца протестов в Польше экспорт и транзит товаров через эту страну фактически блокирован, т.е. протестующие выступают в роли неформального тарифного барьера для украинской продукции . Кроме того, соседняя страна решает свои проблемы, отсекая ввоз украинских кондитерских изделий, способных на равных конкурировать с польскими сладостями.

Фактически, поляки сорвали нам сезон новогодних и рождественских праздников. Мы видим график продаж и экспорта кондитерских изделий, и как раз в ноябре он должен был "взлететь". Но этого не произошло, потому что мы не смогли нормально пересекать границу". Александр Балдынюк президент ассоциации "Укркондпром"

С другой стороны, украинская продукция "прорывается" в ЕС через Молдову или Румынию, но и по этим направлениям также следует ожидать в очереди по 15 суток, что значительно сокращает доходы производителей.

По словам собеседника издания, главная проблема экспортеров – репутационные потери из-за несвоевременной доставки товаров на полки магазинов . Обычно импортеров полностью устраивает качество украинской кондитерки, но из-за логистических проблем европейские торговые сети предпочитают продукцию ее прямых конкурентов - Турции или Польши.

Внутренний спрос стагнирует, импорт сырья простаивает

Спрос в 2023 году сохраняется примерно на уровне прошлого года , в чем-то превышая его, а в чем-то уступая показателям 2022 года. Ни количество, ни структуру потребления в Украине невозможно заместить из-за отъезда около 5 млн ее жителей. Более того, часть территории Украины остается временно оккупированной, и какие-либо поставки для этих потребителей пока невозможны, добавляет эксперт.

Шоколадная и сахарная кондитерская продукция за 11 месяцев 2023 года по сравнению с полным 2022 годом. Иллюстрация: Delo.ua.

Кроме того, финансовое состояние домохозяйств постепенно ухудшается: если в первый год полномасштабной войны с РФ спрос на сладости еще сохранялся по инерции, то в 2023 году ситуация становится сложнее.

"Мы видим, что при выборе пищевых продуктов покупатель задумывается, как их дешевле купить. Все-таки сладости являются продуктом удовольствия, и это не первая необходимость для человека. Шоколад важен в рационе, но когда не хватает денег на базовые вещи, то потребитель откажется от него", - уточняет президент "Укркондпрома".

Впрочем, потребление кондитерских изделий в Вооруженных Силах Украины растет, но речь касается определенных Министерством обороны галетных и не премиальных групп печенья. Поэтому производители сладостей борются больше за среднюю и премиальную группу рынка, одновременно пытаясь сделать такие продукты максимально доступными.

Мучная кондитерская продукция за 11 месяцев 2023 года по сравнению с полным 2022 годом. Иллюстрация: Delo.ua.

Блокировка грузовиков с импортом на украинской границе также бьет по отечественному производителю . Действительно, в Украину въезжает меньше иностранных сладостей, но протесты польских автоперевозчиков блокируют и поставки сырья для украинских производителей. Более всего это касается производства шоколада, поскольку Украина не производит какао и какао-масло. Это чуствительно отражается даже на продуктах с 5%-м содержанием шоколада или какао-масла - пока грузовик стоит на границе, простаивает линия по производству всей группы кондитерских изделий , подчеркивает Александр Балдынюк.

Поэтому разумным решением власти стало ограничение импорта некоторых видов товаров в первые месяцы полномасштабной войны. Иначе бы украинский рынок "завалили" импортным шоколадом, тем самым поставив национальных производителей на грань закрытия.

Другая проблема, на которую обращает внимание собеседник - контрабанда, продаваемая на раскладках с вывесками "товары из Польши/ЕС". Рассчитать объемы этой контрабанды сложно, но пока не видно тенденции к уменьшению объемов нелегального рынка.

"Кстати, я бы не покупал контрабанду, потому что там много фальсификата. Там красивая обертка, но такой шоколад не проходит никаких проверок качества. Его ввозят контрабандой в частных машинах и автобусах, по 20-30 ящиков на бусик. На таможне почему-то их не очень внимательно проверяют, и мы видим на каждом рынке приличные тоннажи контрабандных сладостей", - предостерегает президент ассоциации.

Железная дорога как альтернатива заблокированным грузовикам

Перевозка пищевых продуктов по железной дороге в контейнерах могла бы решить проблему экспорта , уточняет эксперт Однако, этот способ почти не используется, а по железной дороге на 95-98% транспортируется сырье и полуфабрикаты: зерновые, металлопрокат и шроты масличных культур. По данным єксперта, причины этого следующие:

Сложность формирования поездов со скоропортящимися пищевыми продуктами. Железнодорожникам невыгодно формировать условный состав на сотню вагонов с зерном и пятью вагонами с шоколадом, то есть товаров с разными сроками и условиями перевозки. Если металлопрокат выдерживает несколько недель пути в полувагоне или крытом вагоне, то пищевая продукция – нет;

со скоропортящимися пищевыми продуктами. Железнодорожникам невыгодно формировать условный состав на сотню вагонов с зерном и пятью вагонами с шоколадом, то есть товаров с разными сроками и условиями перевозки. Если металлопрокат выдерживает несколько недель пути в полувагоне или крытом вагоне, то пищевая продукция – нет; Разнообразие маршрутов для маленьких партий продуктов. Несколько десятков кондитерских предприятий со всех уголков Украины могут отправлять на экспорт по железной дороге по несколько контейнеров в неделю, которые поедут в разные страны ЕС. Ни одна железнодорожная компания не сможет выполнить перевозку по одному сложному маршруту через десяток европейских стран;

для маленьких партий продуктов. Несколько десятков кондитерских предприятий со всех уголков Украины могут отправлять на экспорт по железной дороге по несколько контейнеров в неделю, которые поедут в разные страны ЕС. Ни одна железнодорожная компания не сможет выполнить перевозку по одному сложному маршруту через десяток европейских стран; Отсутствие унифицированных подходов к логистике и базах для интермодальных перевозок, когда железная дорога доставляет продукты на пограничную с ЕС логистическую базу, а дальше они разъезжаются автотранспортом в пункт назначения. Кондитерку невозможно развозить к покупателям только поездами, поскольку принимающая торговая сеть обычно не имеет подъездного ж/д пути для своих складов. Поэтому нужно организовать на территории ЕС хабы, где контейнеры со сладостями будут перегружаться на автомобильные траки и дальше развозиться по всей Европе;

когда железная дорога доставляет продукты на пограничную с ЕС логистическую базу, а дальше они разъезжаются автотранспортом в пункт назначения. Кондитерку невозможно развозить к покупателям только поездами, поскольку принимающая торговая сеть обычно не имеет подъездного ж/д пути для своих складов. Поэтому нужно организовать на территории ЕС хабы, где контейнеры со сладостями будут перегружаться на автомобильные траки и дальше развозиться по всей Европе; Отсутствие государственной политики перемещения грузов в ЕС по железной дороге . Власти Украины должны решить вышеназванные вопросы путем перехода с автомобильной логистики на ж/д, которая пока не заблокирована протестующими. Впрочем, и на ж/д есть свои очереди и загруженность, которая составляет от 3-4 дней и более. Кроме того, железная дорога не дает гарантий прохождения границы в какие-либо установленные сроки.

Эксперт отмечает, что из Украины курсируют контейнерные поезда, которые грузят продукцию по Украине и формируют единый поезд в польский Гданьск, где впоследствии грузы переставляются на грузовики-контейнерововозы. Более выгодным и актуальным были бы перевозки контейнеров по морю из портов Великой Одессы, запустить которые предлагают отраслевые ассоциации. Поэтому правительство Украины должно организовать контейнерные перевозки по маршруту "зернового коридора" для всего продовольственного сектора и пищепрома. Даже одно судно-контейнеровоз из черноморской Одессы могло бы разгрузить очереди с "кондитеркой" на границе с Польшей более чем наполовину .

К сожалению, все заявления нашего государства о развитии перерабатывающей промышленности и продукции с добавленной стоимостью не работают на примере работы "Укрзализныци". Там совсем другой концептуальный подход, они не думают о логистике готовой продукции, их устраивает перевозка только сырья. Александр Балдынюк президент ассоциации "Укркондпром"

Вкус советских конфет: есть ли там по чему ностальгировать?

С начала российской агрессии против Украины в 2014 году у нас не осталось кондитерских изделий, напрямую связанных с советским прошлым и страной-агрессором РФ. Действительно, часть ассортимента продолжает выпускаться с советскими названиями, но их потребитель вряд ли готов к осовремениванию названия продукта.

"Киевский торт" – это советское название. Будет ли лучше декоммунизировать его и назвать "Украинский торт" или "Антироссийский торт"? Нет, потому что потребитель хочет покупать "Киевский торт" или конфеты "Каракум". Я не вижу здесь никакой советщины, в отличие от "Аленки" или шоколада "Гвардейский". Здесь действительно непосредственная привязка к СССР или стране-агрессору, но и это не подлежит декоммунизации - вы не докажете в суде, что название шоколадки "Аленка" имеет что-либо общее с коммунистической идеологией. Все, что хоть как-то с ней связано – давно искоренено", – подчеркивает Александр Балдынюк.

Он уточняет, что кондитерские изделия советских торговых марок потребляют как правило люди в возрасте, которые не осознают, что на самом деле СССР производил продукцию невысокого качества.

Говорят: "какой же был вкус у советского пломбира". Я вот помню, и это, извините, чепуха, которая значительно проигрывает в качестве современного украинского мороженого. То же самое и шоколад. В СССР популярный шоколад "Аленка" и "Чайка" это два абсолютно ординарных шоколада с минимальным содержанием какао, то есть самые простые и дешевые рецептуры, которыми нужно было дешево накормить миллионы советских людей и сэкономить средства на производство танков и БМП, что сейчас воюют против нас" . Александр Балдынюк президент ассоциации "Укркондпром"

Он напоминает, что реально качественного шоколада в СССР не было . К примеру, "гвардейский" шоколад с повышенным содержанием какаопродуктов соответствует современному обычному шоколаду, который сейчас можно свободно и без очередей приобрести в любом магазине. Поэтому популярность "Аленки" не имеет рациональных причин и объясняется только ностальгией и воспоминаниями людей о молодости.

Поэтому процесс осовременивания кондитерских изделий и повышения их качества идет по пути нормальной эволюции и создания новых оригинальных и качественных продуктов. Однако, пока в стране будет оставаться спрос на такие советские торговые марки с традиционной рецептурой – рынок будет его удовлетворять, констатирует эксперт.