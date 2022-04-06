Валюта военного времени: как работают импортеры в воюющей Украине

Украинский бизнес оказался в ситуации, когда перекрыты практически все источники получения валюты для оплаты импорта. Нацбанк на межбанковском валютном рынке продает юрлицам доллар и евро, но только для нужд критического импорта.

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Напомним, что буквально в первые часы после вторжения НБУ принял жесткие меры по удерживанию курса гривни, серьезно ограничив торги на валютном межбанке. В свою очередь Кабмин сразу после начала военной агрессии России 24 февраля принял постановление №153, которым определил перечень товаров критического импорта, для закупки которого НБУ разрешает покупать валюту.

В течение марта Нацбанк продал $2,476 млрд компаниям, завозящим в Украину товары критического импорта. Курс при этом остается закрепленным на уровне 29,25 грн/$. В то же время регулятор в течение марта приобрел всего лишь $700 млн, из-за чего резервы сократились на $1,766 млрд.

Сам перечень импортных товаров, для закупки которых можно купить валюту, довольно объемный и на момент написания статьи включал 120 позиций. К тому же его уже трижды расширяли. Начиналось все с топливных и смазочных материалов, чтобы обеспечить ВСУ и гражданских топливом. После в список добавили продукты питания особенно длительного хранения, чтобы обеспечить их бесперебойную поставку, затем другие товары.

Например, последним постановлением от 21 марта (№340) Кабмин пополнил перечень соевым маслом, сигарами (!), оптическими элементами, разного вида смолами и т.д.

Другими словами, такие шаги правительства в целях национальной безопасности постоянно сокращают ограничения финансового регулятора, наложенные на покупку валюты. Кабмин идет на расширение списка критического импорта с подачи отраслевых ассоциаций. Срабатывает лобби. Например, те же сигары очень тяжело назвать сегодня продуктом критического импорта.

По словам заместителя начальника направления малого и среднего бизнеса А-Банка Петра Пекура, если крупный производитель хочет закупить сырье или комплектующие для своего производства, но они не входят в этот перечень, единственное, что он может сделать, — обратиться в Минэкономики с просьбой добавить эти товары в перечень.

"Схемное" творчество

В частной беседе банкиры рассказали корреспонденту Delo.ua, что сегодня некоторые предприниматели, не имея возможности купить валюту официально, пытаются использовать разнообразные "схемы". К примеру, пытающиеся купить валюту, обращаются к физлицам, которые якобы как беженцы планируют снять за границей жилье на два месяца. Эти физлица подают в банки соответствующие заявления на покупку валюты. Банки, согласно новым правилам, должны продать им валюту. Впоследствии предприятие за гривню покупает доллар или евро у физлиц с соответствующей премией для “продавцов”. Но надо отметить, что подобные операции происходят крайне редко. Судя по всему, подобные “схемы” пристально отслеживает регулятор, в том числе и с использованием механизмов финансового мониторинга. С другой стороны, многие компании сегодня в валюте просто не нуждаются.

Спрос упал, а контроль ужесточился

Действительно, спрос на валюту сократился за счет тех компаний, которые ввозили в страну товары не первой необходимости: электронику, аксессуары, духи и пр. Сейчас населению просто не до этих категорий товаров и уж тем более не до предметов роскоши. Нет спроса – нет нужды в валюте для оплаты импорта.

К слову, согласно данным Госстата, за мирный за 2021 год по сравнению с 2020-м импорт товаров в Украине увеличился на 34%, до $72,82 млрд, экспорт – на 38,4%, до $68,09 млрд. Из всего импорта в прошлом году упомянутая выше электротехника занимает 8,35%.

В комментарии Delo.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий отмечает, что от надзора регулятора сегодня укрыться практически невозможно. Как и от контроля самих банков, через которые на межбанке происходит закупка бизнесом безналичного доллара и евро.

"Бизнес идет в банк, где подписывает контракт, показывая таможенные декларации, другие документы. И банк уже анализирует, кто, за что и кому платит. Идет ли речь о "прокладках" или о выводе средств. Банки имеют доступ к международным реестрам. Банки даже мониторят цены на продукцию, на покупку которой бизнес запрашивает валюту", – говорит эксперт.

Более того, банки очень тщательно проверяют профиль предприятия. Если компания придет в банк с запросом на покупку валюты для ввоза товаров, которыми раньше не занималась, это вызовет у финучреждения массу вопросов. В таких случаях шансы бизнеса приобрести валюту практически нулевые.

По словам заместителя начальника направления малого и среднего бизнеса А-Банка Петра Пекура, даже в случае работы с критическим импортом компании проходят тщательную проверку.

“Мы изучаем их: всегда ли они занимались импортом или начали только сейчас, проводим верификацию их контрактов. Финмониторинг также анализирует эти операции: какие товары покупаются, кто бенефициар импортера, у кого покупают товары, а также происхождение товаров. Если речь идет о белорусских или российских товарах, то вопрос даже не обсуждается. Если же компания импортировала топливо и продолжает работать, то для нее купить валюту не составит труда”, — говорит Петр Пекур.

По его словам, сейчас главная задача банкиров — не допустить оттока валюты из страны. К примеру, сейчас многие поставщики при сотрудничестве с Украиной просят внести предоплату. Это повышает риск того, что предоплата будет осуществлена, а товар не поставлен. А на практике это может оказаться банальным каналом вывода валютных средств за границу.

Надо готовиться к восстановлению рынка

Но даже в условиях войны некоторым крупным импортерам удалось перезапустить работу. Филиал немецкой компании Bosch перенес свой главный офис из Киева в Ивано-Франковск. Кроме того, работает филиал компании во Львове, а также готовятся к возобновлению работы филиалы в Одессе и Днепре.

По словам гендиректора компании Виталия Бульды, Bosch в Украине уже получил разрешение на поставку своей продукции по всем направлениям деятельности – термотехника, автозапчасти, промышленные и строительные технологии.

“Материнская компания предоставила нам очень выгодные условия по расчетам за товар. В Украину товары поставляются со складов концерна, расположенных во многих странах, все оплаты за импорт осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Мы продолжаем работать над перечнем товаров критического импорта. Процедура несложная, но каждая транзакция дополнительно проверяется. Для нас очень важно, что головной офис оказывает разностороннюю поддержку и заинтересован в возобновлении коммерческой деятельности”, – говорит Виталий Бульда.

По его словам, украинские города значительно пострадали в результате военных действий и нуждаются в восстановлении. Поэтому спрос на электроинструменты, расходники, строительные материалы, автозапчасти, гидравлику для сельхозтехники и многие другие товарные позиции будет только расти. А это означает, что рано или поздно Кабмину и НБУ придется задуматься над вопросом восстановления и функционирования полноценного валютного рынка.