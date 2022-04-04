Месяц валютных ограничений: когда ждать запуска межбанка и как прошел март на "черном рынке"

В течение марта Нацбанк был вынужден продать $2,476 млрд компаниям, завозящим в Украину товары критического импорта, закрепив курс на уровне 29,25 грн/$. В то же время регулятор в течение марта приобрел лишь $700 млн, из-за чего резервы сократились на $1,766 млрд.

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Прошедший март стал первым месяцем, который страна прожила в состоянии войны. За это время валютный рынок практически стоял на паузе. Главная причина в решении НБУ запретить продажу иностранной валюты как на межбанке (покупать валюту можно было только для оплаты стратегического импорта), так и банками населению. Практически население могло покупать наличную валюту только нелегально на "черном" рынке – в некоторых обменниках и у валютчиков.

Нацбанк пошел на столь жесткие ограничения по ряду причин. Прежде всего, для удержания валюты в украинской экономике, чтобы хоть как-то сдержать ослабление гривны. В то же время у многих предприятий на фоне войны спрос на валюту быстро сократился. Бизнес либо прекращал работать, либо сокращал внешнеэкономическую деятельность. Стремительно падал и спрос населения на определенные категории импортных товаров.

Для сравнения, в феврале, 23 дня которого пришлись на мирное время, НБУ приобрел $951 млн, а продал на межбанке $1,259 млрд (минус таким образом составил $308 млн).

Покупка и продажа Нацбанком валюты, по данным НБУ.

И этот разрыв будет только нарастать. Как минимум из-за того, что Кабмин постоянно расширяет своими постановлениями перечень предприятий критического импорта. Если посмотреть на динамику интервенций регулятора (по доллару, так как он из-за военного положения начал проводить интервенции и в евро), то за март картина выглядела так:

с 28 февраля по 4 марта приобрел $546,3 млн, а продал $144 млн;

с 7 по 12 марта приобрел $206,8 млн, а продал $473,04 млн;

с 14 по 18 марта купил $44,3 млн, а продал $232,52 млн;

с 21 по 25 марта приобрел всего лишь $3,5 млн, а продал $356,15 млн;

с 28 марта по 1 апреля НБУ купил $21,5 млн, а продал $303 млн.

Регулятор экономит валюту, поскольку ее поступления в Украину катастрофически сократились: экспорт стремительно падал, а гастарбайтеры стали реже пересылать на родину валютныйе заработки, поскольку забрали родственников к себе за границу или сами остались в Украине. В свою очередь, нерезиденты еще до войны выходили из ОВГЗ.

Справка: только за месяц войны по данным замминистра экономики Тараса Утки, экспорт продукции из Украины сократился вдвое. В течение марта наше государство экспортировало продукции на $2,7 млрд, что вдвое меньше, чем в феврале.

Как показывают результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Gradus Research среди руководителей бизнеса, нападение российской армии замедлило или остановило работу 86% украинских компаний. Каждая пятая из опрошенных компаний (21%), чтобы выжить, уже приступила к отраслевой трансформации. Для 37% она стала актуальна.

НБУ страхует вынужденных переселенцев

У Национального банка был еще один важный аргумент для "закручивания гаек" по курсообразованию. Как справедливо заметил в комментарии Delo.ua член совета НБУ Виталий Шапран, Украину из-за боевых действий покинули миллионы граждан. Поэтому в Нацбанке сделали все возможное, чтобы наши вынужденные переселенцы за границей получили возможность рассчитываться гривневыми картами по официальному курсу НБУ.

Как заявил в конце марта верховный комиссар ООН по вопросам беженцев Филиппо Гранди, таких переселенцев в настоящее время более 4 млн. Половина из них – дети. Как отмечает Виталий Шапран, если регулятор полноценно запустит работу межбанка и снимет ограничения по образованию курса, гривна поначалу стремительно обесценится, что ударит по покупательной способности переселенцев. Поэтому в НБУ ждут их возвращения.

"О запуске межбанковского валютного рынка, думаю, говорить рано. На фронтах пока неопределенность. Да и за рубежом миллионы наших людей. Как только мы увидим яркую тенденцию к возвращению наших переселенцев, сразу можно будет приступать к планам по полноценному запуску межбанка. Но это моя чисто личное мнение", - заметил в разговоре с нами Виталий Шапран.

К слову, подобные соображения в разговоре с Delo.ua высказала и первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, отметив, что "для запуска межбанка нужно возобновление экспорта", и не очертив никаких временных перспектив по полноценному запуску рынка.

Наличный и "черный" рынки

В марте на наличном рынке (в обменниках, продающих валюту, несмотря на запрет НБУ), как и на "черном" рынке, динамика курса была неравномерной: в начале месяца курс стремительно подскочил, но уже за первые несколько дней ценники начали резко снижаться. И это неудивительно, поскольку в начале марта население массово мигрировало, запасаясь инвалютой, что привело к ее ситуативному удорожанию.

4 марта на наличном рынке курс доллара достиг максимума – тогда валюта в среднем по стране торговалась на уровне 36,91-39 грн/$. 31 марта ощутимо сузился диапазон между стоимостью покупки и продажи: 31,67-32,2 грн/$. Такая же динамика была и по евро: если 4 марта курс составил 43-48 грн/€, то на 31 марта (с тем же сужением спреда) – 35-36,45 грн/€.

По всей видимости, эти курсы существенно отличаются от закрепленных Национальным банком (фиксированный курс по евро – 32,48 грн/€). Что же касается "черного" рынка , то там сегодня, как и в течение марта, курс был практически тождественен с наличным.