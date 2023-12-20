Блокада западных границ будет стоить Украине $1,5 млрд, - НБУ

В результате ограничения движения грузового транспорта через западные границы Украины за ноябрь и декабрь украинская экономика может потерять $1,5 млрд.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины, пишет РБК-Украина.

"По оценкам НБУ, блокада отдельных наземных пунктов пропуска через западные границы Украины обусловила потери экспорта в ноябре на сумму 160 млн долларов и снижение импорта на 700 млн долларов", - отметили в регуляторе.

В НБУ подчеркнули, что большие потери импорта обусловлены его более высокой зависимостью от автоперевозок по сравнению с экспортом.

По данным Гостаможни, в 2023 году доля автомобильного транспорта в стоимостных объемах экспорта составляла около 35%, импорта – 70%.

Так, потери импорта в ноябре удалось частично компенсировать благодаря наращиванию поставок другими путями, в частности железной дорогой, а потери экспорта - благодаря наращиванию поставок через новый морской коридор, объемы перевозок которым по результатам ноября вплотную приблизились к самым высоким значениям перевозок "зерновым коридором".

"Переориентация импортных поставок горючего на железнодорожный транспорт, дальнейшее наращивание перевалки как экспортных, так и импортных грузов через новый морской коридор и определенное ослабление блокады в течение второй декады декабря позволяет уменьшить оценки дальнейших потерь экспорта до 120 млн долларов в месяц, а импорта - до 500 млн долларов в месяц", - прогнозируют в НБУ.

Как ранее сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин, Украина потеряла более 1 млрд евро из-за протеста польских перевозчиков, которые заблокировали работу пунктов пропуска на границе с Польшей.

Забастовка польских перевозчиков

Польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать акциями протеста работу КПП "Корчёва - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин", требуя возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортном безвизе" с ЕС. Действие документа продлено до конца июня 2024 года.

Украина официально отказалась даже обсуждать возможность выполнения требования протестующих польских перевозчиков о возвращении от действующего "транспортного безвиза" к разрешительной системе грузовых перевозок.

В Европейской комиссии поддерживают сохранение Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС. В то же время там подчеркнули, что условия, в которых водители оказались из-за блокады, драматические. От этой ситуации обе стороны получают ущерб.

Если польские власти не решят вопрос блокирования пунктов пропуска на границе с Украиной, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, поскольку польские власти обязаны обеспечить товаропоток из Украины по коридорам солидарности.