Блокировка пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин": какая ситуация сейчас

На вновь заблокированном пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" на границе с Польшей в направлении Украины происходит пропуск всего нескольких грузовиков в час.

Об этом стало известно со слов спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

"В сторону Украины фактически за час участники этой блокады пропускают по несколько транспортных средств. Зато в сторону Польши польская сторона не принимает ни одного грузового транспортного средства", - отметил Демченко.

Вместе с тем пункт пропуска открыт для движения автобусов, которые едут в обе стороны.

Напомним, польские перевозчики в очередной раз заблокировали проезд грузовиков через "Дорогуск - Ягодин". Перерыв длился всего неделю – перед этим 11 декабря КПП был разблокирован, но 18 декабря блокада началась снова. После отказа главы польской гмины Дорогусская Войцеха Саввы дать разрешение на то, чтобы начать новый протест, перевозчики обратились в суд. В результате окружной суд в Люблине разрешил им возобновить забастовки перед пунктом пропуска в Дорогуске.

Протесты перевозчиков на границе с Украиной

6 ноября польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков в пунктах "Краковец – Корчёва", "Ягодин – Дорогуск" и "Рава-Русская – Гребенное", пропуская только одно такое транспортное средство в час. Позже был заблокирован и пункт "Медика - Шегини".

Перед стартом протеста перевозчики обещали пропускать гуманитарные и военные грузы, автобусы и автотранспорт.

Причиной протестов организаторы называли чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

К акции протеста присоединились и словацкие перевозчики. Последняя из таких забастовок началась 11 декабря - представители Союза автоперевозчиков Словакии заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишнее Немецкое" на границе с Украиной. В 23:30 14 декабря блокада на этом КПП была снята.

Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин сообщил, что из-за протестов польских перевозчиков Украина потеряла более 1 млрд евро. По его словам, день простоя для украинского грузовика на границе стоит около 300-350 евро в зависимости от компании. Поэтому автоперевозчики ищут возможности для минимизации своих убытков и, в частности, перенаправляют автомобили через границу с другими странами.