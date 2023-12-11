Словацкие перевозчики возобновили блокирование границы с Украиной

Представители Союза автоперевозчиков Словакии заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вышнее Немецкое" на границе с Украиной. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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"Такую информацию передали в 16:10 словацкие пограничники. Перевозчики ограничивают движение грузовиков, следующих из Украины в сторону Словакии. На выезд из Словакии движение грузовиков не блокируют", - отметили в ведомстве.

По состоянию на 16:44 перед смежным украинским пунктом пропуска "Ужгород" в электронной очереди на выезд в Словакию находились 1263 грузовика. Пропуск же легковых автомобилей и автобусов, как указывают в ГПСУ, осуществляется в штатном режиме.

Блокировка словацкой границы

Напомним, что 16 ноября, активисты словацкой ассоциации вышли на "тестовую" акцию протеста в "Вышнем Немецком". В организации при этом заявили, что если Евросоюз не повлияет на ситуацию, они полностью перекроют границу. 21 ноября они снова заблокировали этот КПП, но уже утром следующего дня он был разблокирован.

После этого словацкие перевозчики возобновили блокировку пропуска грузовиков через границу с Украиной 1 декабря, но по состоянию на утро 5 декабря он снова был разблокирован. Новый же протест был анонсирован на 11 декабря.

Словацкие дальнобойщики, равно как и польские, требуют немедленно отменить соглашение о "транспортном безвизе" Украины с Евросоюзом, которое, по их мнению, оказывает разрушительное влияние на транспортный рынок Словакии, равно как и других соседних с Украиной стран.

В свою очередь, польские перевозчики в понедельник, напротив, разблокировали после более чем месячной блокады один из пунктов пропуска - "Дорогуск". Этому предшествовало согласование правительствами Украины и Польши шагов по разблокированию границы, после которого другой КПП "Долгобычув" был открыт для проезда пустых грузовиков.