Словацькі перевізники поновили блокування кордону з Україною

Представники Спілки автоперевізників Словаччини заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Німецьке" на кордоні з Україною. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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"Таку інформацію передали о 16:10 словацькі прикордонники. Перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують з України в бік Словаччини. На виїзд зі Словаччини рух вантажівок наразі не блокують", - зазначили у відомстві.

Станом на 16:44 перед суміжним українським пунктом пропуску "Ужгород" в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебували 1263 вантажівки. Пропуск легкових автомобілів та автобусів, як вказують в ДПСУ, здійснюється в штатному режимі.

Блокування словацького кордону

Нагадаємо, що 16 листопада, активісти словацької спілки вийшли на "тестову" акцію протесту у "Вишньому Німецькому". В організації при цьому заявили, що якщо Євросоюз не вплине на ситуацію, вони повністю перекриють кордон. 21 листопада вони знову заблокували цей КПП, але вже вранці наступного дня його було розблоковано.

Після цього словацькі перевізники поновили блокування пропуску вантажівок через кордон з Україною 1 грудня, але станом на ранок 5 грудня його знову було розблоковано. Новий протест було анонсовано на 11 грудня.

Словацькі далекобійники, так само як і польські, вимагають негайно скасувати угоду про "транспортний безвіз" України з Євросоюзом, яка, на їхню думку, має руйнівний вплив на транспортний ринок Словаччини, так само як і інших сусідніх з Україною країн.

В свою чергу, польські перевізники в понеділок, навпаки, розблокували після більш ніж місячної блокади один з пунктів пропуску - "Дорогуськ". Цьому передувало погодження урядами України та Польщі кроків для розблокування кордону, після якого інший КПП "Долгобичув" було відкрито для проїзду порожніх вантажівок.