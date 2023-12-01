Кордон України знову блокується зі словацького боку

На території Словаччини розпочалося блокування руху вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Нємецке", який суміжний українському пункту пропуску "Ужгород". Про це 1 грудня повідомили в Держприкордонслужбі України.

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Зазначається, що акцію, терміни якої наразі не відомі, проводять представники Спілки перевізників Словаччини.

Протестувальники обіцяють не блокувати перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів.

Решта товарів на виїзд зі Словаччини пропускатитметься в обмеженій кількості – по чотири вантажівки за годину. На в’їзд у Словаччину рух не блокуватимуть. Також не буде обмежень для рух легкового автотранспорту та автобусів.

Блокада кордону: вимоги протестувальників

Протести на кордоні з Україною розпочалися 6 листопада в Польщі. Місцеві перевізники заблокували рух для вантажівок на кількох пунктах пропуску. Причиною вони вказали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Серед вимог, зокрема, називалося, повернення дозвільної системи для українських перевізників на перетин кордону із Польщею, яку було скасовано з початком "транспортного безвізу" в червні 2022 року.

Перевізники Словаччини підтримали польських колег і влаштували "тестову" блокаду на пункті "Вишнє Нємецьке" 16 листопада. Тоді акція тривала одну годину.

Через кілька днів потому, 21 листопада, там розпочався новий страйк. Але вже вранці 22-го ДПСУ повідомила про розблокування кордону.