Польщі загрожує судова процедура через ситуацію на кордоні з Україною

Єврокомісія може розпочати судову процедуру проти Польщі через бездіяльність уряду щодо блокади кордону з Україною з боку протестувальників. Про це заявила єврокомісарка з транспорту Адіна Велян, передає RMF24.

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“Ми з самого початку цього протесту брали участь і намагалися обговорити його з усіма залученими сторонами. Немає доброї волі в пошуку рішення. Це моя сьогоднішня оцінка, і це майже повна відсутність участі польської влади.

Кажу це тому, що польська влада має стежити за дотриманням закону на цьому кордоні… Я підтримую право людей протестувати в усьому ЄС, але Україна, яка зараз перебуває у стані війни, не може стати заручницею блокади наших зовнішніх кордонів”, – висловилася вона.

Єврочиновниця розповіла, що існує перелік технічних заходів, які можна вжити, але вони повинні виконуватися і їх має погодити польська сторона.

“Ми продовжуємо діалог, але залишаємо за собою право втручатися як Єврокомісія з навіть ініціацією процедури порушення проти тих, хто не дотримується правил і не застосовує закон”, – додала Велян.

Страйк у Польщі: вимоги протестувальників

6-го листопада польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину. Пізніше було заблоковано й пункт "Медика – Шегині".

Перед стартом протесту перевізники обіцяли пропускати гуманітарні й військові вантажі, автобуси та приватний автотранспорт.

Причиною страйку організатори називали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Серед вимог, зокрема, називалося, повернення дозвільної системи для українських перевізників на перетин кордону із Польщею, яку було скасовано з початком "транспортного безвізу" в червні 2022 року.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач заявляв, що розблокування кордону обговорюватиметься вже з новим урядом Польщі.

Тим часом польський уряд висунув свою пропозицію: від України хочуть скасування обов’язкової реєстрації порожніх вантажівок у "єЧерзі" щонайменше на двох пунктах пропуску. Там переконані, що введення електронної черги значно збільшило час очікування на кордоні для порожніх польських вантажівок, що вплинуло на конкурентоспроможність компаній, яким вони належать.

Джерело фото: ua.depositphotos.com