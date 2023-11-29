Перевізники Польщі обіцяють не блокувати інші пункти пропуску

Польські перевізники не поширюватимуть блокаду кордону з Україною на ще два пункти пропуску – в Нижанковичах і Зосіні.

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Відповідна домовленість була досягнута на зустрічі міністра інфраструктури Польщі Алвіном Ґаядгуром із представниками транспортної галузі, повідомили в пресслужбі уряду країни.

Голова Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту Вальдемар Ящур за результатами перемовин сказав, що протестувальники не планують припиняти страйк. Але вони відмовилися від того, щоб поширити його на інші пункти пропуску кордону, хоча це вже готувалося.

"Ми також готові розглянути можливість пом’якшення форми нашого протесту, якщо держава посилить ефективний контроль за вантажівками, які в’їжджають до Польщі", – сказав він.

А Ґаядгур зазначив, що з боку уряду є готовність вжити невідкладних заходів, щоб задовольнити вимогу посиленого контролю.

Страйк у Польщі: вимоги протестувальників

У понеділок, 6 листопада, польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину. Пізніше було заблоковано й пункт "Медика – Шегині".

Перед стартом протесту перевізники обіцяли пропускати гуманітарні й військові вантажі, автобуси та приватний автотранспорт.

Причиною страйку організатори називали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Серед вимог, зокрема, називалося, повернення дозвільної системи для українських перевізників на перетин кордону із Польщею, яку було скасовано з початком "транспортного безвізу" в червні 2022 року.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач заявляв, що розблокування кордону обговорюватиметься вже з новим урядом Польщі.

Тим часом польський уряд висунув свою пропозицію: від України хочуть скасування обов’язкової реєстрації порожніх вантажівок у "єЧерзі" щонайменше на двох пунктах пропуску. Там переконані, що введення електронної черги значно збільшило час очікування на кордоні для порожніх польських вантажівок, що вплинуло на конкурентоспроможність компаній, яким вони належать.