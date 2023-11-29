Звернуться до ЄС: Польща ініціюватиме відновлення системи дозволів для перевізників із України

Польща ініціюватиме на рівні Європейського Союзу відновлення дозволів на вантажні перевезення для України. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає “Укрінформ”.

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“Дуже важливо, щоб міністр інфраструктури отримав відповідні вказівки на Раду міністрів ЄС із питань транспорту, щоб повернутися до попередньої дозвільної системи. Система дозволів діяла добре. Ми запропонуємо відновлення цієї дозвільної системи”, – розповів очільник польського уряду.

За його словами, делегація Польщі в Києві узгодила певні зміни, які, можливо, пришвидшать пропуск порожніх вантажівок через кордон. Це має зменшити черги.

Страйк у Польщі: вимоги протестувальників

У понеділок, 6 листопада, польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину. Пізніше було заблоковано й пункт "Медика – Шегині".

Перед стартом протесту перевізники обіцяли пропускати гуманітарні й військові вантажі, автобуси та приватний автотранспорт.

Причиною страйку організатори називали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Серед вимог, зокрема, називалося, повернення дозвільної системи для українських перевізників на перетин кордону із Польщею, яку було скасовано з початком "транспортного безвізу" в червні 2022 року.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач заявляв, що розблокування кордону обговорюватиметься вже з новим урядом Польщі.

Тим часом польський уряд висунув свою пропозицію: від України хочуть скасування обов’язкової реєстрації порожніх вантажівок у "єЧерзі" щонайменше на двох пунктах пропуску. Там переконані, що введення електронної черги значно збільшило час очікування на кордоні для порожніх польських вантажівок, що вплинуло на конкурентоспроможність компаній, яким вони належать.