Через блокаду польського кордону в Україні може здорожчати ряд популярних продуктів харчування

Блокування кордону польськими перевізниками та нестабільна робота словацького кордону впливатимуть на продовольчу безпеку України. Внаслідок цього певні групи товарів, які імпортує Україна, можуть здорожчати чи стати дефіцитними.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в інтерв’ю агентству "УНІАН".

За його словами, раніше Україна імпортувала більшу частину продукціюї контейнерами через Одесу, а тепер це все пішло автомобільним транспортом через кордони і альтернативи немає.

Внаслідок цього, може виникнути дефіцит певних продуктів починаючи з солі (оскільки українське виробництво тимчасово зупинено через окупацію) та продуктів, які не вирощуються в Україні: цитрусові, банани, морепродукти.

"І якщо для експорту альтернативою є Одеса, то для імпорту її майже немає, окрім як їхати по довшому і дорожчому маршруту. А ми, українці, скажемо відверто, зараз не найзаможніші споживачі. Тому необхідність платити ще більше - означатиме скорочення споживання", - говорить Висоцький.

Він вважає, що ріст цін на дані продукти може сягнути такої межі, що більшість українців не зможуть їх собі дозволити. Наразі експортерам потрібно їхати по довшому маршруту через Румунію, Угорщину чи Словаччину, що підвищує витрати на транспортування і, як наслідок, збільшує кінцеву вартість продукції.

Страйк польських перевізників

Польські перевізники з 6 листопада почали блокувати акціями протесту роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин", вимагаючи повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року.

Польські перевізники мають намір заблокувати ще два пункти пропуску. "Нижанковичі" – "Мальховіце" стане вже п'ятим пунктом, який паралізують далекобійники, а "Устилуг-Зосин" - шостим.

Якщо польська влада не вирішить питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, оскільки польська влада зобов’язана забезпечити товаропотік з України коридорами солідарності.

Додамо, що у середньому одна компанія за один день простою внаслідок блокади пунктів пропуску втрачає близько 1 млн гривень. Загалом опитані компанії з початку простою понесли збитки щонайменше на 305,8 млн гривень.

Від блокади однаково потерпають як імпортери, так і експортери, адже 49% компаній ввозять продукцію в Україну. Водночас 25% товарів прямують до Польщі, 15% – до Німеччини, а також до інших країн Балтії, Західної Європи, США, Канади, країн Азії та Африки.