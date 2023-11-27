Из-за блокады польской границы в Украине может подорожать ряд популярных продуктов питания

Блокада границы польскими перевозчиками и нестабильная работа словацкой границы будут влиять на продовольственную безопасность Украины. В результате определенные группы товаров, которые импортирует Украина, могут подорожать или стать дефицитными.

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Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в интервью агентству "УНИАН".

По его словам, ранее Украина импортировала большую часть продукции контейнерами через Одессу, а теперь это все пошло автомобильным транспортом через границы и альтернативы нет.

В результате может возникнуть дефицит определенных продуктов начиная с соли (поскольку украинское производство временно остановлено из-за оккупации) и продуктов, не выращиваемых в Украине: цитрусовые, бананы, морепродукты.

"И если для экспорта альтернативой является Одесса, то для импорта ее почти нет, кроме как ехать по более длинному и более дорогому маршруту. А мы, украинцы, скажем откровенно, сейчас не самые состоятельные потребители. Поэтому необходимость платить еще больше - будет означать сокращение потребления", - говорит Высоцкий.

Он считает, что рост цен на данные продукты может достичь такого предела, что большинство украинцев не смогут их себе позволить. Пока экспортерам нужно ехать по более длинному маршруту через Румынию, Венгрию или Словакию, что повышает расходы на транспортировку и, как следствие, увеличивает конечную стоимость продукции.

Забастовка польских перевозчиков

Польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать акциями протеста работу КПП "Корчёва - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин", требуя возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортном безвизе" из ЕС. Действие документа продлено до конца июня 2024 года.

Польские перевозчики намерены заблокировать еще два пункта пропуска. "Нижанковичи" – "Мальховице" станет уже пятым пунктом, который парализуют дальнобойщики, а "Устилуг-Зосин" – шестым.

Если польские власти не решят вопрос блокирования пунктов пропуска на границе с Украиной, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, поскольку польские власти обязаны обеспечить товаропоток из Украины по коридорам солидарности.

Добавим, что в среднем одна компания за один день простоя в результате блокады пунктов пропуска теряет около 1 млн. гривен. В целом опрошенные компании с начала простоя понесли убытки минимум на 305,8 млн гривен.

От блокады все равно страдают как импортеры, так и экспортеры, ведь 49% компаний ввозят продукцию в Украину. В то же время 25% товаров направляются в Польшу, 15% – в Германию, а также в другие страны Балтии, Западной Европы, США, Канады, страны Азии и Африки.