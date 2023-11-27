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Польские перевозчики могут заблокировать еще два пункта пропуска на границе с Украиной
Польские перевозчики могут заблокировать еще два пункта пропуска на границе с Украиной - "Устилуг-Зосин" и "Нижанковичи-Мальховице".
Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин, пишет Суспільне.
"Мы получили, пока неофициальную информацию, что протестующие хотят распространить свою забастовку и блокировку грузовиков на КП "Устилуг-Зосин" и "Нижанковичи-Мальховице". Это немного странная для нас информация, потому что там движется только пустой транспорт. В "Устилуг" -Зосин" - только в направлении из Украины в Польшу. Зачем это делать не совсем понятно. Возможно, чтобы усилить давление на польские власти", - отметил Балин.
Он также добавил, что с сегодняшнего дня на пункте пропуска "Шегини-Медика" будут круглосуточные блокировки, хотя ранее забастовщики ограничивали движение в пункт пропуска лишь днем.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Стоит отметить, что по состоянию на утро понедельника, 27 ноября, протесты проходят на четырех пунктах пропуска: " Шегини-Медика ", "Краковец-Корчевая", "Рава-Русская-Хребене" и "Ягодин-Дорогуйск".
Забастовка польских перевозчиков
Польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать акциями протеста работу КПП "Корчёва - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин", требуя возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортном безвизе" из ЕС. Действие документа продлено до конца июня 2024 года.
Украина официально отказалась даже обсуждать возможность выполнения требования протестующих с 6 ноября польских перевозчиков о возвращении от действующего "транспортного безвиза" к разрешительной системе грузовых перевозок.
В ходе переговоров 15 ноября между министерствами инфраструктуры Украины и Польши, а также директоратом Еврокомиссии по транспорту и мобильности были наработаны предложения по решению вопроса. Но польские протестующие их не согласовали.
Если польские власти не решат вопрос блокирования пунктов пропуска на границе с Украиной, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, поскольку польские власти обязаны обеспечить товаропоток из Украины по коридорам солидарности.
Польские перевозчики планируют блокировать движение грузовиков через самый большой пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинской границе до 1 февраля.