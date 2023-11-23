Привлечь Красный Крест и спасателей: что предлагают во ФРУ для смягчения блокады границы с Польшей

Федерация работодателей Украины и Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины направили обращение к президенту Владимиру Зеленскому и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой помочь разрешить ситуацию с блокированием польскими протестующими пунктов пропуска на границе с Украиной.

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В частности, профсоюзы призывают Зеленского провести встречу по этому вопросу с президентом Польши Анджеем Дудой, а также подать в Кабинет министров предложения относительно ряда поручений.

Что предлагается для разрешения ситуации на границе

Так, Государственной пограничной службе и Государственной таможенной службе они предлагают поручить провести встречи с пограничными ведомствами Польши для недопущения дискриминационных действий в отношении украинских перевозчиков и обеспечения правопорядка перед пунктами пропуска.

Также, как указывают объединения работодателей, эти органы должны принять все необходимые меры для проведения встреч таможенных и пограничных служб в рамках реализации меморандума о введении системы предварительного уведомления о возникновении чрезвычайных ситуаций на украинско-польской границе с целью обеспечения ритмичности пропускных операций.

Кроме того, ГПСУ и ГНС должны довести до сведения международных организаций и уполномоченных органов Европейского союза информацию о невозможности выполнения основных задач и функций в пунктах пропуска "в связи с неправомерными действиями неустановленных лиц" в Польше.

Министерству иностранных дел, по мнению авторов обращения, следует поручить обратиться в Красный Крест и другие гуманитарные организации для обеспечения питанием, теплыми вещами и медицинской поддержкой водителей, заблокированных перед пунктами пропуска.

Вместе с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры МВД должно было бы безотлагательно провести консультации с Еврокомиссией относительно недопущения дальнейшей дискриминации украинских перевозчиков и внесения изменений в соглашение между Украиной и ЕС о грузовых автоперевозках, обеспечения равных условий для международных перевозчиков из соответствующих стран.

Как указывают в ФРУ, эти два министерства вместе с Министерством культуры и информационной политики должны провести соответствующие информационные мероприятия по разъяснению ситуации в государствах-членах ЕС для снятия напряжения в обществеи, в частности в бизнес-среде.

Госслужбе по чрезвычайным ситуациям следовало бы поручить обратиться в рамках реализации соглашения с Польшей о сотрудничестве и взаимной помощи в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в отношении обеспечения безопасности жизнедеятельности водителей: обогрева в холодный период, обслуживания автомобилей, контроля за связью, неотложной медицинской помощи, противопожарной безопасности и так далее.

Министерству социальной политики, как говорится в обращении, следует обратиться в Международную организацию труда относительно нарушения прав украинских водителей в соответствии с ее конвенцией №153 о продолжительности рабочего времени и периодах отдыха на дорожном транспорте.

Профсоюзы обеспокоены последствиями

"Ситуация носит чрезвычайно опасные последствия для экономики и национальной безопасности Украины... Последствия блокирования границ так значительны, что требуют личного вмешательства первых лиц государств и взаимодействия органов власти на всех уровнях", - считают в ФРУ и АМАПУ.

Там указывают на уже два известных случая смерти водителей и угрозу перевозкам, от которых напрямую зависит национальная безопасность Украины. По предварительным расчетам ориентировочные прямые потери экономики Украины от блокирования ряда пунктов пропуска на польско-украинской границе уже составляют более 400 миллионов евро.

"Если же считать косвенные потери (штрафы и неустойки по отношению к украинским экспортерам за срывы контрактных обязательств, отказ от заключения контрактов с украинскими контрагентами на новый год и тому подобное), то они, очевидно, измеряются миллиардами евро", - указывают ассоциации.

Они отмечают, требования польских забастовщиков носят дерзкий характер и нарушают обязательства Польши в соответствии с международными договорами, а иногда являются прямым вмешательством во внутренние дела Украины и дискриминационны.

"Кроме того, такая беспрецедентная блокировка стала примером, и ассоциации международных автомобильных перевозчиков Польши, Литвы, Чехии, Словакии и Венгрии направили в адрес президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен совместное заявление, которым они инициируют срочное обсуждение вопроса возвращения разрешений для украинских перевозчиков", - говорится в заявлении.

Представители же украинских производителей и перевозчиков уверены, что соглашение между Украиной и ЕС о грузовых автоперевозках не нарушает принципы равной конкуренции на европейском рынке перевозок, предоставляя равную возможность безразрешительного выполнения перевозок между сторонами в двустороннем и транзитном сообщениях.

Они напоминают, что и перевозчики из стран ЕС имеют право осуществлять перевозку в Украину без каких-либо разрешений и лицензий Европейской конференции министров транспорта. Однако при этом европейские перевозчики пока не рискуют выполнять перевозки в Украину, учитывая чрезвычайно опасную ситуацию в стране из-за военных действий.

Что происходит на границе с Польшей

Напомним, что с 6 ноября представители польских перевозчиков заблокировали движение грузовиков через пункты пропуска "Корчова - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин".

Они, в частности, выдвинули требование о возвращении к разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшей до заключения соглашения о "транспортном безвизе" с ЕС. На данный момент действие этого документа продлено до конца июня 2024 года. При этом после начала акции Украина отказалась даже обсуждать возможность выполнения этого условия.

В ходе переговоров 15 ноября между министерствами инфраструктуры Украины и Польши, а также генеральным директоратом Еврокомиссии по транспорту и мобильности были наработаны предложения по решению вопроса. Но польские протестующие на них не согласились.

С 23 ноября блокировка движения фур началась и на пункте пропуска "Медыка - Шегини": там акцию начали представители польского движения "Обманутое село". Пока протест продлится с 10 до 21 часа, однако с 27 ноября его угрожают сделать круглосуточным. В свою очередь, польские перевозчики планируют заблокировать еще один КПП – "Мальховице – Нижанковичи".

Украина же потребовала от властей Польши вмешаться в ситуацию, прибегнув к "решительным действиям по разблокированию" пунктов пропуска, поскольку ограничение движения грузовиков польскими протестующими создает угрозу жизни и здоровью людей.