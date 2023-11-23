Залучити Червоний Хрест та рятувальників: що пропонують у ФРУ для пом'якшення блокади кордону з Польщею

Федерація роботодавців України та Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України направили звернення до президента Володимира Зеленського та очільниці Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із проханням допомогти розв’язати ситуацію з блокуванням польськими протестувальниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

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Зокрема, профспілки закликають Зеленського провести зустріч з цього питання з президентом Польщі Анджеєм Дудою, а також подати до Кабінету міністрів пропозиції щодо низки доручень.

Що пропонється для розв'язання ситуації на кордоні

Так, Державній прикордонній службі та Державній митній службі вони пропонують доручити провести зустрічі з прикордонними відомствами Польщі для недопущення будь-яких дискримінаційних дій по відношенню до українських перевізників та забезпечення правопорядку перед пунктами пропуску.

Також, як вказують об'єднання роботодавців, ці органи мають вжити усіх необхідних заходів для проведення зустрічей митних та прикордонних служб у рамках реалізації меморандуму про запровадження системи попереднього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій на українсько-польському кордоні з метою забезпечення ритмічності пропускних операцій.

Крім того, ДПСУ та ДМС мали б довести до відома міжнародних організацій та уповноважених органів Європейського союзу про неможливість виконання основних завдань та функцій у пунктах пропуску "у зв’язку з неправомірними діями невстановлених осіб" у Польщі.

Міністерству закордонних справ, на думку авторів звернення, слід доручити звернутися до Червоного Хреста та інших гуманітарних організацій для забезпечення харчуванням, теплими речами та медичної підтримки водіїв, заблокованих перед пунктами пропуску.

Разом з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури МВС мало би невідкладно провести консультації з Єврокомісією щодо недопущення подальшої дискримінації українських перевізників та внесення змін до угоди між Україною та ЄС про вантажні автоперевезення, забезпечення рівних умов для міжнародних перевізників з відповідних країн.

Як вказують у ФРУ, ці два міністерства разом з Міністерством культури та інформаційної політики мають провести відповідні інформаційні заходи для роз’яснення ситуації в держав-членах ЄС для зняття напруги у суспільстві та, зокрема в бізнес-середовищі.

В свою чергу, Держслужбі з надзвичайних ситуацій має бути доручено звернутись у рамках реалізації угоди з Польщею про співробітництво та взаємну допомогу в галузі попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій щодо забезпечення безпеки життєдіяльності водіїв: обігріву у холодний період, обслуговування автомобілів, контролю за зв’язком, невідкладної медичної допомоги, протипожежної безпеки тощо.

Міністерству соціальної політики, як ідеться в зверненні, варто звернутись до Міжнародної організації праці щодо порушення прав українських водіїв відповідно до її конвенції №153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті.

Профспілки занепокоєні наслідками

"Ситуація носить надзвичайно небезпечні наслідки для економіки та національної безпеки України... Наслідки блокування кордонів такі значні, що потребують особистого втручання перших осіб держав та взаємодії органів влади на всіх рівнях", - вважають у ФРУ та АМАПУ.

Там вказують на вже два відомих випадки смерті водіїв та загрозу перевезенням, від яких прямо залежить національна безпека України. За попередніми розрахунками, орієнтовні прямі втрати економіки України від блокування низки пунктів пропуску на польсько-українському кордоні вже складають більше 400 мільйонів євро.

"Якщо ж рахувати непрямі втрати (штрафи та неустойки щодо українських експортерів за зриви контрактних зобов’язань, відмова від укладання контрактів з українськими контрагентами на новий рік тощо), то вони очевидно вимірюються мільярдами євро", - вказують асоціації.

Вони наголошують, вимоги польських страйкарів носять зухвалий характер та порушують зобов’язання Польщі відповідно до міжнародних договорів, а подекуди є прямим втручанням у внутрішні справи України та є дискримінаційними.

"Окрім того, таке безпрецедентне блокування стало прикладом, і асоціації міжнародних автомобільних перевізників Польщі, Литви, Чехії, Словаччини та Угорщини направили на адресу президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн спільну заяву, якою вони ініціюють термінове обговорення питання повернення дозволів для українських перевізників", - йдеться у заяві.

Представники ж українських виробників та перевізників впевнені, що угода між Україною та ЄС про вантажні автоперевезення жодним чином не порушує принципи рівної конкуренції на європейському ринку перевезень, надаючи рівну можливість бездозвільного виконання перевезень між сторонами у двосторонньому та транзитному сполученнях.

Вони нагадують, що й перевізники з країн ЄС мають право здійснювати перевезення до України без будь-яких дозволів та ліцензій Європейської конференції міністрів транспорту. Однак при цьому європейські перевізники наразі не ризикують виконувати перевезення до України з огляду на надзвичайно небезпечну ситуацію в країні через військові дії.

Що відбувається на кордоні з Польщею

Нагадаємо, що з 6 листопада представники польських перевізників заблокували рух вантажівок через пункти пропуску "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".

Вони, зокрема, висунули вимогу повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року. Натомість Україна після початку акції офіційно відмовилася навіть обговорювати можливість виконання цієї умови.

Під час перемовин 15 листопада між міністерствами інфраструктури України та Польщі, а також генеральним директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільності було напрацьовано пропозиції щодо вирішення питання. Але польські протестувальники на них не погодилися.

З 23 листопада блокування руху фур почалося і на пункті пропуску "Медика - Шегині": там акцію розпочали представники польського руху "Ошукане село". Поки протест триватиме з 10 до 21 години, однак з 27 листопада його погорожують зробити цілодобовим. В свою чергу, польські перевізники планують заблокувати ще один КПП - "Мальховіце - Нижанковичі".

Україна наразі вимагає від влади Польщі втрутитися в ситуацію, вдавшись до "рішучих дій з розблокування" пунктів пропуску, оскільки обмеження руху вантажівок польськими протестувальниками створює загрозу життю та здоров’ю людей.