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У черзі на кордоні помер другий водій фури: Україна вимагає від Польщі "рішучих дій" з розблокування КПП
Україна офіційно звернулася до Польщі з терміновою вимогою розблокувати рух вантажних автомобілів у пунктах пропуску на кордоні, де страйкують представники польських перевізників.
Як повідомив посол України в Польщі Василь Зварич, приводом до відповідної ноти стала смерть вже другого українського водія фури в очікуванні проходження кордону на КПП "Корчова".
"Посольство в терміновому порядку звернулося з черговою офіційною нотою до Міністерства закордонних справ Польщі, вимагаючи розблокувати рух вантажних транспортних засобів. Відповідні сигнали доведені також до Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі", - написав він.
За словами дипломата, обмеження вантажного руху польськими протестувальниками створює загрозу життю та здоров’ю людей, спричиняє значну загрозу безпеці та порядку руху на дорогах загального користування, а відтак відповідно до норм закону Польщі про зібрання дає прямі підстави до розпуску страйку представником органу місцевого самоврядування, який видав дозвіл на його проведення.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Ми закликаємо польську владу до рішучих дій з розблокування руху і недопущення, щоб українські, польські та іноземні водії вантажного автотранспорту простоювали в багатокілометрових чергах без належних для цього умов - ставали заручниками дій організаторів протесту", - наголосив Зварич.
Він вказав, що кожен має право на протест і відстоювання своєї позиції, але обрана цього разу форма, час і тривалість зібрання, створює у складних погодних умовах реальну загрозу життю і здоров’ю, а також безпеці людей.
"Саме тому вкрай важливо зберегти людські життя, припинити блокування руху автотранспортних засобів та дати водіям можливість безперешкодно повернутися додому", - додав дипломат.
Смерть українських водіїв на кордоні
Зазначимо, що вранці у четвер віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників України Володимир Балін в ефірі "Суспільного" повідомив про смерть вночі водія авто на харківських номерах неподалік КПП "Корчова" на території Польщі, де відбувається страйк польських перевізників.
"Я розумію, що скоріше за все причини там - фізіологія, але так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити в кабінах і незрозуміло коли вони зможуть потрапити в Україну, додає негативу і спричинює певні ситуації. Там уже будуть розбиратися медики і правоохоронні органи, але факт є", - сказав він.
Раніше, 11 листопада, у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомили, що у польському Хелмі, що неподалік пункту пропуску "Дорогуськ", на парковці помер 54-річний водій вантажівки з України, що теж очікував на перетин кордону.
Блокада вантажоперевезень польськими протестувальниками
Нагадаємо, що з 6 листопада представники польських перевізників заблокували рух вантажівок через пункти пропуску "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".
Вони, зокрема, висунули вимогу повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року. Натомість Україна офіційно відмовилася навіть обговорювати можливість виконання цієї умови.
Під час перемовин 15 листопада між міністерствами інфраструктури України та Польщі, а також директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільності було напрацьовано пропозиції щодо вирішення питання. Але польські протестувальники на них не погодилися.
З 23 листопада блокування руху фур почалося і на пункті пропуску "Медика - Шегині": там акцію розпочали представники польського руху "Ошукане село". Поки протест триватиме з 10 до 21 години, однак з 27 листопада його погорожують зробити цілодобовим. В свою чергу, польські перевізники планують заблокувати ще один КПП - "Мальховіце - Нижанковичі".