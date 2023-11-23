У черзі на кордоні помер другий водій фури: Україна вимагає від Польщі "рішучих дій" з розблокування КПП

Україна офіційно звернулася до Польщі з терміновою вимогою розблокувати рух вантажних автомобілів у пунктах пропуску на кордоні, де страйкують представники польських перевізників.

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Як повідомив посол України в Польщі Василь Зварич, приводом до відповідної ноти стала смерть вже другого українського водія фури в очікуванні проходження кордону на КПП "Корчова".

"Посольство в терміновому порядку звернулося з черговою офіційною нотою до Міністерства закордонних справ Польщі, вимагаючи розблокувати рух вантажних транспортних засобів. Відповідні сигнали доведені також до Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі", - написав він.

За словами дипломата, обмеження вантажного руху польськими протестувальниками створює загрозу життю та здоров’ю людей, спричиняє значну загрозу безпеці та порядку руху на дорогах загального користування, а відтак відповідно до норм закону Польщі про зібрання дає прямі підстави до розпуску страйку представником органу місцевого самоврядування, який видав дозвіл на його проведення.

"Ми закликаємо польську владу до рішучих дій з розблокування руху і недопущення, щоб українські, польські та іноземні водії вантажного автотранспорту простоювали в багатокілометрових чергах без належних для цього умов - ставали заручниками дій організаторів протесту", - наголосив Зварич.

Він вказав, що кожен має право на протест і відстоювання своєї позиції, але обрана цього разу форма, час і тривалість зібрання, створює у складних погодних умовах реальну загрозу життю і здоров’ю, а також безпеці людей.

"Саме тому вкрай важливо зберегти людські життя, припинити блокування руху автотранспортних засобів та дати водіям можливість безперешкодно повернутися додому", - додав дипломат.

Смерть українських водіїв на кордоні

Зазначимо, що вранці у четвер віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників України Володимир Балін в ефірі "Суспільного" повідомив про смерть вночі водія авто на харківських номерах неподалік КПП "Корчова" на території Польщі, де відбувається страйк польських перевізників.

"Я розумію, що скоріше за все причини там - фізіологія, але так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити в кабінах і незрозуміло коли вони зможуть потрапити в Україну, додає негативу і спричинює певні ситуації. Там уже будуть розбиратися медики і правоохоронні органи, але факт є", - сказав він.

Раніше, 11 листопада, у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомили, що у польському Хелмі, що неподалік пункту пропуску "Дорогуськ", на парковці помер 54-річний водій вантажівки з України, що теж очікував на перетин кордону.

Блокада вантажоперевезень польськими протестувальниками

Нагадаємо, що з 6 листопада представники польських перевізників заблокували рух вантажівок через пункти пропуску "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".

Вони, зокрема, висунули вимогу повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року. Натомість Україна офіційно відмовилася навіть обговорювати можливість виконання цієї умови.

Під час перемовин 15 листопада між міністерствами інфраструктури України та Польщі, а також директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільності було напрацьовано пропозиції щодо вирішення питання. Але польські протестувальники на них не погодилися.

З 23 листопада блокування руху фур почалося і на пункті пропуску "Медика - Шегині": там акцію розпочали представники польського руху "Ошукане село". Поки протест триватиме з 10 до 21 години, однак з 27 листопада його погорожують зробити цілодобовим. В свою чергу, польські перевізники планують заблокувати ще один КПП - "Мальховіце - Нижанковичі".