- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
В очереди на границе умер второй водитель фуры: Украина требует от Польши "решительных действий" по разблокированию КПП
Украина официально обратилась к Польще со срочным требованием разблокировать движение грузовых автомобилей в пунктах пропуска на границе, где бастуют представители польских перевозчиков.
Как сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч, поводом к соответствующей ноте стала смерть уже второго украинского водителя фуры в ожидании прохождения границы на КПП "Корчова".
"Посольство в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой в Министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств. Соответствующие сигналы доведены также Министерству внутренних дел и администрации Польши", - написал он.
По словам дипломата, ограничение грузового движения польскими протестующими создает угрозу жизни и здоровью людей, влечет за собой значительную угрозу безопасности и порядка движения на дорогах общего пользования, а в соответствии с нормами закона Польши о собраниях дает прямые основания для роспуска забастовки представителем органа местного самоуправления, выдавшего разрешение на ее проведение.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Мы призываем польские власти к решительным действиям по разблокированию движения и недопущению того, чтобы украинские, польские и иностранные водители грузового автотранспорта простаивали в многокилометровых очередях без надлежащих для этого условий – становились заложниками действий организаторов протеста", – подчеркнул Зварыч.
Он указал, что каждый имеет право на протест и отстаивание своей позиции, однако выбранная в этот раз форма, время и продолжительность собрания создает в сложных погодных условиях реальную угрозу жизни и здоровью, а также безопасности людей.
"Именно поэтому очень важно сохранить человеческие жизни, прекратить блокировку движения автотранспортных средств и дать водителям возможность беспрепятственно возвратиться домой", - добавил дипломат.
Смерть украинских водителей на границе
Отметим, что утром в четверг вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин в эфире "Суспільного" сообщил о смерти ночью водителя авто на харьковских номерах неподалеку от КПП "Корчова" на территории Польши, где проходит забастовка польских перевозчиков.
"Я понимаю, что скорее всего причины там - физиология, но так или иначе, стресс, который они получают из-за этой забастовки, из-за того, что вынуждены жить в кабинах и непонятно когда они смогут попасть в Украину, добавляет негатив и вызывает определенные ситуации. Там уже будут разбираться медики и правоохранительные органы, но факт есть", - сказал он.
Ранее, 11 ноября, в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщили, что в польском Хелме, недалеко от пункта пропуска "Дорогуск", на парковке умер 54-летний водитель грузовика из Украины, который тоже ожидал пересечения границы.
Блокада грузоперевозок польскими протестующими
Напомним, что с 6 ноября представители польских перевозчиков заблокировали движение грузовиков через пункты пропуска "Корчова - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин".
Они, в частности, выдвинули требование о возврате к разрешительной системе пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшей до заключения соглашения о "транспортном безвизе" с ЕС. Действие документа на данный момент продлено до конца июня 2024 года. При этом Украина официально отказалась даже обсуждать возможность выполнения этого условия.
В ходе переговоров 15 ноября между министерствами инфраструктуры Украины и Польши, а также директоратом Еврокомиссии по транспорту и мобильности были наработаны предложения по решению вопроса. Но польские протестующие на них не согласились.
С 23 же ноября блокировка движения фур началась и на пункте пропуска "Медыка - Шегини": там акцию начали представители польского движения "Обманутое село". Пока протест длится с 10 до 21 часа, однако с 27 ноября его угрожают сделать круглосуточным. В свою очередь, польские перевозчики планируют заблокировать еще один КПП – "Мальховице – Нижанковичи".