Еврокомиссия может возбудить уголовное дело против Польши из-за протестов на границе

Если польские власти не решат вопрос блокирования пунктов пропуска на границе с Украиной, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, поскольку польские власти обязаны обеспечить товаропоток из Украины по коридорам солидарности.

Об этом сообщает RMF FM, ссылаясь на своего корреспондента в Брюсселе.

Издание пишет, что польские власти, согласно законодательству ЕС, обязаны обеспечить свободное движение украинских грузовиков через пункты пропуска. Некоторые чиновники Еврокомиссии считают, что в Польше не делают всего нужного, чтобы решить проблему и прекратить протест перевозчиков.

"Рассматривается процедура нарушения законодательства ЕС в связи с нарушением польскими властями положений регламента ЕС о либерализации торговли с Украиной, которую недавно продлили до июня 2024 года. В настоящее время Комиссия изучает правовые основания для открытия процедуры", - говорится в сообщении RMF FM.

Официально ЕК не хочет комментировать меры, которые могут принять против польских властей, поскольку уверяет, что переговоры с Польшей и Украиной продолжаются.

Забастовка перевозчиков: пути решения проблемы

Украина провела переговоры с польскими перевозчиками и официальными представителями страны по разблокированию границы и пытается найти компромисс, но украинская сторона настаивает на том, что блокада границы нарушает ряд соглашений, а КПП на украинско-польской границе, которые заблокированы с 6 ноября, должны быть разблокированы немедленно.

Прекратить блокаду польско-украинской границы может только правительство Польши, если оно отменит разрешение на забастовку.

"Единственная возможность прекратить эту блокаду – это фактически решение польского правительства об отмене разрешения на эту забастовку, и просто убрать польских протестующих с дороги и открыть движение для транспортных средств", – замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач

В Мининфраструктуре Украины говорили о готовности к конструктивному диалогу для решения вопроса.

Позже заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что украинская сторона не будет обсуждать возможность выполнения требований польских перевозчиков.