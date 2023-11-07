Украина не пойдет на выполнение условий блокирующих КПП на польской границе: в Минвосстановления объяснили почему

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Мустафа Найем заявляет, что украинская сторона не будет обсуждать возможность выполнения требований польских перевозчиков, блокирующих протестами работу пунктов пропуска "Корчова - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин".

Как напомнил чиновник на своей странице в Facebook, участники блокады требуют возвращения разрешительного режима для украинских перевозчиков и сокращения количества разрешений до уровня, существовавшего до российского вторжения в Украину.

"Украина не намерена даже обсуждать возвращение к разрешительной системе. Соглашение о либерализации грузовых перевозок было ратифицировано и согласовано всеми членами ЕС и подписано между Европейским союзом и Украиной, а не какой-то отдельной страной", - подчеркнул он.

Найем напомнил, что до июня 2022 года каждый выезжавший в Европейский союз перевозчик должен был получить разрешение на пересечение государственной границы с соответствующими странами ЕС. При этом рост доли ЕС в объемах внешней торговли Украины, по его словам, был ограничен нехваткой разрешений на международные перевозки, в частности, наблюдалось значительное сокращение разрешений на отдельных направлениях, в том числе со стороны Польши.

"Ежегодно это приводило к тому, что осенью значительно росла стоимость фрахта, украинские и иностранные товаропроизводители физически не могли вывезти свою продукцию. Например, только в 2021 году из-за кризиса с польскими разрешениями мы потеряли до 500 миллионов евро только потому, что разрешения элементарно закончились, а новые польская сторона давать отказалась. Кто помнит, рынок тогда просто встал", - указал он.

Чиновник добавил, что главной причиной подписания соглашения о грузовых перевозках автотранспортом были нарушения соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, поскольку стороны обязались не вводить условия взаимного доступа на рынок, чем ситуацией более ограничивающие, чем те, что были перед вступлением в силу соглашения.

"Теперь только две цифры: в 2016 году Украина имела квоту на 200 тысяч польских разрешений, а уже в 2021 году мы получили лишь 120 тысяч разрешений, при том, что общий товарооборот со странами ЕС вырос почти на 45%. Для полноты абсурда добавлю, что параллельно с тем польские коллеги пять лет подряд увеличивали соответствующие квоты для перевозчиков из РФ и Белоруссии", - напомнил замминистра.

Кроме того, действия польской стороны, по его словам, нарушили статью 5 генерального соглашения по тарифам и торговле, к которому Украина присоединилась 5 февраля 2008 года и которое предусматривало свободу транзита через территорию каждой стороны по маршрутам, наиболее удобным для международного транзита. Ввиду этого еще осенью 2021 года Украина обратились в Еврокомиссию с просьбой начать консультации по этому вопросу.

Как подчеркнул представитель Минвосстановления, разрешительная система фактически являлась искусственным барьером для ведения свободной торговли, ограничивая не только двустороннюю торговлю, но и транзит украинских товаров через страны ЕС.

"И я очень надеюсь, что мы никогда не вернемся к этой позорной и дискриминационной практике, которая ограничивала нас в торговле с ЕС до широкомасштабной войны и может бить по нашей экономике сейчас, когда автомобильный транспорт – главная артерия нашего экспорта", - заявил он.

Напомним, что протесты польских перевозчиков на упомянутых трех пунктах пропуска сперва планировалось начать 3 ноября, однако их начало было перенесено на 6 ноября.

В Минвосстановления ранее во вторник официально заявили, что украинская сторона готова к конструктивному диалогу, но до сих пор не получила от польских перевозчиков никаких официальных требований.

В ведомстве говорят, что для разрешения ситуации, "вредящей интересам обеих стран", украинская сторона постоянно контактирует с посольством в Польше, Министерством инфраструктуры Польши, Еврокомиссией, а также украинскими перевозчиками и пограничными службами.