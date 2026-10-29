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Нидерланды дали "Нафтогазу" 23 млн евро на закупку газа

Нидерланды дали "Нафтогазу" 23 млн евро на закупку газа
Нидерланды дали "Нафтогазу" 23 млн евро на закупку газа

Нидерланды направили через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 23 млн евро на закупку природного газа для "Нафтогаза". Компания завершает процедуры, необходимые для использования финансирования.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение и.о. главы правления "Нафтогаза" Сергея Федоренко.

О финансировании шла речь во время встречи премьер-министра Украины Сергея Корецкого с министром внешней торговли и сотрудничества в целях развития Нидерландов Сьердом Сьердсмой.

Кроме средств на газ Украина уже получила первую партию оборудования от нидерландской компании NAM. "Нефтегаз" готовит вторую партию и уточняет ее состав в соответствии с потребностями предприятий группы.

Стороны также обсудили возможность дополнительной финансовой поддержки, передачу топливовозов, снабжение оборудованием и обмен опытом по защите критической инфраструктуры.

Украинские газохранилища могут использовать для запасов Европы

Отдельной темой переговоров стало возможное использование украинских подземных хранилищ газа для хранения стратегических запасов европейских стран.

Конкретные объемы газа, потенциальные участники и сроки реализации такого проекта пока не называют.

Ранее "Нафтогаз" также обращался в Нидерланды по передаче оборудования из газового месторождения Groningen для восстановления поврежденной украинской энергетической инфраструктуры.

Украинские специалисты осматривали нидерландские производственные площадки. В NAM отмечалось, что при демонтаже Groningen и других выведенных из эксплуатации объектов высвобождается оборудование, которое может быть использовано повторно.

Напомним, ранее "Нафтогаз" приступил к закупке газа за средства ЕБРР в рамках кредитного соглашения на €500 млн. Финансирование привлекали для импорта газа и подготовки к отопительному сезону.

Автор:
Татьяна Гойденко

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