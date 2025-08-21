"Нефтегаз" уже покупает газ за кредит ЕБРР: Корецкий сообщил детали соглашения

НАК "Нафтогаз Украины" уже приступил к закупкам природного газа на кредитные средства, предоставленные в августе Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в сумме €500 млн, а также получил дополнительные $100 млн от Норвегии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление главы компании Сергея Корецкого в эфире телемарафона "Единые новости".

"Последнее соглашение с ЕБРР на 0,5 млрд уже заключено и деньги уже доступны. Первые объемы мы уже приобрели, зафиксировали и импортируем. Плюс дополнительно от норвежского правительства получили еще 100 млн долларов, за что мы искренне благодарны", – заявил Корецкий.

Он также подчеркнул, что кредит от Европейского банка реконструкции и развития стал крупнейшим кредитным соглашением в истории Украины, и самым большим соглашением, которое ЕБРР когда-либо подписывал с любой страной. Также впервые кредит был предоставлен под гарантии Европейского Союза.

"Кредиты нужно отдавать. Это предусмотрено и финансовыми планами, и поступлениями будущих периодов. Все это планово. Перед тем, как выдать кредит, банки, конечно, осознают и анализируют риски. Мы показываем потенциальные финансовые потоки. То есть все двигается по плану", - пояснил глава "Нафтогаза"

"Нефтегаз" готовится к зиме

В начале августа запасы природного газа в украинских хранилищах превысили 10 млрд м³. Для прохождения отопительного сезона 2025/2026 Министерство энергетики планирует накопить 13,2 млрд грн до 1 ноября.

Большинство опрошенных Delo.ua экспертов считают, что у "Нафтогаза" есть все шансы успеть накопить запланированный объем, но требует до €1 млрд для дополнительного импорта газа, в том числе на случай, если придется импортировать газ зимой.

Напомним, для обеспечения импорта "Нефтегаз" в конце июля привлек кредиты по 4,7 млрд грн от государственных банков Укргазбанк и Приватбанк. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.