"Нафтогаз" уже купує газ за кредит ЄБРР: Корецький повідомив деталі угоди

НАК "Нафтогаз України" вже розпочав закупівлі природного газу на кредитні кошти, надані у серпні Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) у сумі €500 млн, а також отримав додаткові $100 млн від Норвегії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву очільника компанії Сергія Корецького в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Остання угода з ЄБРР на 0,5 млрд уже заключена і гроші вже доступні. Перші об’єми ми вже придбали, зафіксували та імпортуємо. Плюс додатково від норвезького уряду отримали ще 100 млн доларів, за що ми щиро вдячні", – заявив Корецький.

Він також наголосив, що кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку став найбільшою кредитною угодою в історії України, і найбільшою угодою, яку ЄБРР коли-небудь підписував з будь-якою країною. Також, вперше кредит було надано під гарантії Європейського Союзу.

"Кредити потрібно віддавати. Це передбачено і фінансовими планами, і надходженнями майбутніх періодів. Все це планово. Перед тим, як видати кредит, банки, звичайно, усвідомлюють та аналізують ризики. Ми показуємо потенційні фінансові потоки. Тобто все рухається за планом", — пояснив очільник "Нафтогазу"

"Нафтогаз" готується до зими

На початку серпня запаси природного газу в українських сховищах перевищили 10 млрд м³. Для проходження опалювального сезону 2025/2026 Міністерство енергетики планує накопичити 13,2 млрд грн до 1 листопада.

Більшість опитаних Delo.ua експертів вважає, що "Нафтогаз" має усі шанси встигнути накопичити запланований обсяг, але потребує до €1 млрд для додаткового імпорту газу, в тому числі на випадок, якщо доведеться імпортувати газ взимку.

Нагадаємо, для забезпечення імпорту "Нафтогаз" наприкінці липня залучив кредити по 4,7 млрд грн від державних банків Укргазбанк та Приватбанк. Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.