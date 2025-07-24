"Нафтогаз" отримав черговий кредит на закупівлю газу: яка сума

Державний Укргазбанк надав групі “Нафтогаз” кредит у розмірі 4,7 млрд грн для формування необхідних запасів газу у підземних сховищах напередодні опалювального сезону 2025/2026 років.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова "Нафтогазу" Сергій Корецький.

За його словами, отримані кошти вже спрямовуються на закупівлю природного газу для формування достатніх запасів у підземних газосховищах, щоб країна була забезпечена енергоресурсами цієї зими.

Корецький подякував керівництву Укргазбанку та уряду за підтримку.

Раніше “Нафтогаз” залучив кредит у розмірі 4,7 млрд грн від державного ПриватБанку на закупівлю газу.

Нагадуємо, що "Нафтогаз" диверсифікує джерела і маршрути постачання газу, що підвищує енергетичну безпеку та стійкість України в умовах повномасштабної війни. Компанія вже законтрактувала 440 млн куб. м зрідженого природного газу (LNG) в компанії Orlen.

Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.