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Росія завдала масованого удару по об’єктах газовидобутку "Нафтогазу": є руйнування

вибух
Росія завдала масованого удару по об’єктах газовидобутку Нафтогазу

Вночі 22 липня Росія вкотре атакувала об’єкти газовидобутку “Нафтогазу”: здійснено десятки ударів дронами, є руйнування.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Команди фахівців працюють на місці руйнувань.

В "Нафтогазі" зауважують, що атаки на об’єкти газовидобутку відбуваються регулярно.

"Жодного військового значення ці обʼєкти не несуть. Це виключно акт тероризму, яким ворог прагне залякати українців і зламати нашу волю. Мета терористів очевидна — послабити Україну, зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів», — заявив голова "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Нагадаємо, Україна могла б обійтися без імпорту газу, але через атаки РФ, за оцінками Reuters, було втрачено 40% власного видобутку блакитного палива.

Атаки на газову інфраструктуру

11 лютого  російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники та крилаті ракети. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали обʼєкти “Нафтогазу у Полтавській області.

 А 15 січня армія внаслідок ракетних ударів РФ зазнали пошкоджень обʼєкти "Нафтогазу" на Львівщині.

Тому з лютого 2025 року "Нафтогаз" закуповує імпортне блакитне паливо.

Станом на 17 липня запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) перевищили 9 мільярдів кубометрів. Наразі сховища заповнені на 29,2%, що все ще на 13,9% (або 1,45 млрд кубометрів) менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

До початку опалювального сезону, який традиційно стартує 1 листопада, Україна має накопичити щонайменше 13 мільярдів кубометрів газу. Для цього необхідно додатково закачати ще близько 4 мільярдів кубометрів. 

Автор:
Світлана Манько