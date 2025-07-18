Запаси газу в українських ПСГ перевищили 9 мільярдів кубометрів, але залишаються найнижчими за 12 років

Станом на 17 липня запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) перевищили 9 мільярдів кубометрів. Про це свідчать дані аналітичної компанії ExPro. Наразі сховища заповнені на 29,2%, що все ще на 13,9% (або 1,45 млрд кубометрів) менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЕxРro.

Незважаючи на це, відставання від торішнього рівня поступово скорочується. Вперше за сезон воно зменшилося до менше ніж 15%.

Закачування газу до ПСГ у липні триває високими темпами. З початку місяця вже закачано понад 940 мільйонів кубометрів — у 1,9 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Очікується, що загальний обсяг закачування у липні перевищить 1,7 мільярда кубометрів, що стане найвищим місячним показником із серпня минулого року.

Загалом із початку сезону закачування, який стартував 17 квітня, в українські ПСГ надійшло понад 3,5 мільярда кубометрів газу. Це в 1,5 раза більше, ніж за той самий період торік, хоча тоді сезон почався раніше — 31 березня.

Середньодобовий обсяг закачування у липні становить 55,4 мільйона кубометрів, що на 23% вище за червневий показник. Зростання пов'язане передусім зі збільшенням імпорту — наразі він сягає 26,8 млн кубометрів на добу.

До початку опалювального сезону, який традиційно стартує 1 листопада, Україна має накопичити щонайменше 13 мільярдів кубометрів газу. Для цього необхідно додатково закачати ще близько 4 мільярдів кубометрів. За поточних темпів цю мету можна буде досягнути навіть раніше за графік.

Втім, із настанням осені, зокрема у вересні-жовтні, можливе уповільнення закачування через зростання внутрішнього споживання. За оцінками ExPro, вже на початку серпня запаси мають сягнути 10 мільярдів кубометрів.

Зазначається, що потреби в паливі планується частково покрити за рахунок внутрішнього видобутку, однак близько 1,5 мільярда кубометрів доведеться імпортувати у серпні-жовтні, щоб досягти базового рівня у 13 мільярдів кубометрів. Якщо ж мета — накопичити 13,5 мільярда кубометрів, імпорт має сягнути 2 мільярдів кубометрів.

Додамо, що на початку червня рівень запасів газу був на 25% нижчим, ніж торік, але зараз це відставання скоротилося до менш ніж 20% і продовжує зменшуватися.