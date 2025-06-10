Запаси газу в українських підземних сховищах перевищили 7 мільярдів кубів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) станом на 6 червня перевищили позначку в 7 млрд куб. м. Наразі сховища заповнені на 22,6%.

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Як пише Delo.ua, про це свідчать дані аналітичного агентства ExPro.

Хоча поточні запаси газу (7 млрд куб. м) є найнижчими за останні 11 років і на 25,6% (2,4 млрд куб. м) меншими, ніж торік, їхнє відставання від минулорічних показників скорочується.

Обсяги закачування газу

Обсяги закачування газу продовжують перевищувати торішні показники. За перший тиждень червня до українських ПСГ було закачано 295 млн куб. м природного газу, що майже удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом, з початку цьогорічного сезону закачування газу, який розпочався 17 квітня, до сховищ вже надійшло 1,6 млрд куб. м природного газу. Це на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року, що свідчить про активну підготовку до наступного опалювального сезону.

Як зазначив ексголова "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергій Макогон, щоб уникнути дефіциту, потрібно збільшити темпи закачування щонайменше до 50–52 млн м³/добу. Це можливо лише через збільшення імпорту газу. Станом на кінець травня рівень наповненості українських підземних сховищ газу (ПСГ) становив 6.72%. Це найнижчий показник за всю історію спостережень.