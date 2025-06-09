Україна наростила обсяги закачування газу до підземних сховищ майже в півтора раза

У травні 2025 року Україна закачала до своїх підземних сховищ (ПСГ) близько 1,1 млрд кубометрів природного газу. Це майже в півтора раза більше, ніж у травні минулого року, коли обсяг закачування становив 750 млн кубометрів. Наразі сховища заповнені на 22%.

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Як пише Delo.ua, про це свідчать дані аналітичного агентства ExPro.

Причини росту

Збільшення обсягів вдалося досягти переважно за рахунок імпортованого ресурсу, який склав близько 45% від загального обсягу закачування до ПСГ у травні 2025 року, або приблизно 500 млн куб. м.

Решта газу, що закачувався до сховищ (55% загального обсягу), є газом українського видобутку. Хоча Україна поступово відновлює видобуток газу після значних пошкоджень внаслідок масованих російських обстрілів у лютому-березні, повернутися до рівня січня поки що не вдалося.

Суттєве збільшення обсягів закачування газу пов’язано з активною підготовкою до наступного опалювального сезону. Враховуючи, що Україна вийшла з минулого ОЗП з рекордно низькими запасами газу в сховищах, існує потреба у збільшенні обсягів закачування.

Запаси газу в сховищах

Запаси газу в українських підземних сховищах на початку червня становили 6,8 млрд куб. м, а сховища заповнені на 22%. Попри те, що цьогорічні запаси є найнижчими за останні 11 років, відставання від минулого року поступово скорочується.

До початку наступного опалювального сезону (1 листопада) Україні необхідно накопичити щонайменше 12,65 млрд куб м природного газу в сховищах. Однак, для сталого проходження зими при будь-яких умовах, запаси мають бути вищими, що потребуватиме збільшення обсягів імпорту газу.

Як переконують у "Нафтогазі",ситуація з газом в Україні через російські обстріли газової інфраструктури непроста, але не критична й перебуває під повним контролем.

Наразі “Нафтогаз” розпочав підготовку до наступної зими, законтрактувавши 1,5 млрд куб. м газу. Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.