В Україні через російські обстріли виник дефіцит газу на на "велику суму"

Україна взимку може стикнутися з дефіцитом газу через масовані атаки Росії по газосховищах та інфраструктурі видобутку.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу.

"У нас є дефіцит, я не хочу зараз говорити вам на яку суму, достатньо на велику суму. Ми переживаємо це через те, що були масовані атаки по газосховищах і також по інфраструктурі видобутку газу. І це було з осені минулого року", - сказав Зеленський

Він додав, що обговорив із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре можливість постачання газу на мільярд євро.

Також урядовці будуть шукати можливості, як закрити цей дефіцит газу, який може бути, якщо не все відновиться та якщо не буде змоги повністю забезпечити газом населення.

Україна готується до рекордного імпорту газу

Україна готується до рекордного імпорту газу з Європи через нестачу запасів на тлі масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру та швидкого виснаження резервів палива.

За оцінкою експертів Україна потребуватиме до 5 мільярдів кубометрів газу до квітня 2026 року. Це значно перевищує максимальні 1 мільярд кубометрів, які імпортувалися в попередні сезони.

Станом на початок травня газосховища заповнені на 18,4%, а в українських ПСГ зберігається 5,7 млрд куб м природного газу. У порівнянні з минулим роком у сховищах на 33% або 2,86 млрд куб м менше газу.

Наразі "Нафтогаз" розпочав підготовку до наступної зими, законтрактувавши 1,5 млрд куб. м газу. Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.