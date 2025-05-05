У підземних газосховищах на третину менше блакитного палива, ніж у минулому році

Протягом квітня 2025 року до українських підземних сховищ газу (ПСГ) закачали 258 млн куб м блакитного палива, що на 44% менше, ніж минулого року.

Про це повідомляє ExPro.

За даними видання, Україна розпочала закачування газу до підземних сховищ 17 квітня 2025 року, закачавши до ПСГ 2,1 млн куб м газу. Обсяги закачування газу до сховищ зростали до кінця місяця – до 35 млн куб м 30 квітня, що стало найвищим рівнем з початком цьогорічного сезону закачування.

Обсяги закачування газу скоротилися на 44% – з 460 млн куб м у квітні 2024 року до 260 млн куб м у квітні 2025 року. Менші обсяги пов’язані з пізнішим початком сезону закачування, який цього року розпочався 17 квітня, а минулого року стартував 31 березня.

Запаси в ПСГ

Станом на початок травня газосховища заповнені на 18,4%, а в українських ПСГ зберігається 5,7 млрд куб м природного газу.

У порівнянні з минулим роком у сховищах на 33% або 2,86 млрд куб м менше газу. Запаси активного газу складають понад 960 млн куб м на 1 травня 2025 року.

Минулого року на початку сезону відбору газу з ПСГ (1 листопада) в українських сховищах зберігалося 12,92 млрд куб м газу. Щоб досягти цього рівня заповнення сховищ, протягом травня-жовтня потрібно закачати ще 7,2 млрд куб м газу до ПСГ. Частину з цього обсягу покриє внутрішній видобуток, який залишається зниженим після масованих російських обстрілів у лютому-березні,а решту газу необхідно імпортувати.

Україна готується до рекордного імпорту газу

Україна готується до рекордного імпорту газу з Європи через нестачу запасів на тлі масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру та швидкого виснаження резервів палива.

За оцінкою експертів Україна потребуватиме до 5 мільярдів кубометрів газу в сезон з квітня 2025 по квітень 2026 року. Це значно перевищує максимальні 1 мільярд кубометрів, які імпортувалися в попередні сезони.

Наразі “Нафтогаз” розпочав підготовку до наступної зими, законтрактувавши 1,5 млрд куб. м газу. Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.