Газ в Україні вже торгується дорожче, ніж у Європі: у чому причина

29 квітня ціни на природний газ в Україні вперше за майже рік перевищили спотові ціни на природний газ у Європі.

Про це повідомляє ExPro.

Так, згідно котирувань, ціни на блакитне паливо у квітні (UA-VTP-CM) в Україні у вівторок, 29 квітня, становили близько 19 150 грн/тис. куб м (з ПДВ) або €31,8/MWh, в той час як спотові ціни Day Ahead на нідерландському TTF становили €31,5/MWh.

За даними аналітиків, вперше за 1 травня 2024 року ціни на природний газ в Україні піднялися вище європейських цін на газ, а спред між цінами досягнув €0,3/MWh на користь українських цін. Різниця не враховує вартість транспортування газу до України.

У чому причина

Ціни на природний газ у Європі протягом останнього тижня знижувалися на фоні теплої погоди та стабільних постачань газу. Водночас, газ в Україні дорожчав під впливом стабільного попиту, в тому числі від державних компаній, як "Нафтогаз" та "Оператор ГТС України".

Також обсяги пропозиції на ринку скоротилися, оскільки "Укрнафта" припинила продаж газу на ринку після того, як Кабмін зобов’язав її продавати газ для "Нафтогазу" в рамках ПСО.

Імпорт газу

Україна готується до рекордного імпорту газу з Європи через нестачу запасів на тлі масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру та швидкого виснаження резервів палива.

За оцінками "Нафтогазу", до початку опалювального сезону Україна має імпортувати 4-4,5 млрд куб м природного газу.

Протягом лютого 2025 року Україна імпортувала 511,8 млн куб м природного газу, що є найвищим місячним обсягом за 1,5 роки. У порівнянні з січнем 2025 року обсяги імпорту газу зросли в 12 разів.