Через атаки РФ Україна збільшила обсяги імпорту газу в 12 разів

Протягом лютого 2025 року Україна імпортувала 511,8 млн куб м природного газу, що є найвищим місячним обсягом за 1,5 роки. У порівнянні з січнем 2025 року обсяги імпорту газу зросли в 12 разів.

Про це повідомляє ExPro.

Найбільшим постачальником стала Словаччина

Зазначається, що найбільше газу було імпортовано зі Словаччини – 234,4 млн куб м або 45,8% від усіх імпортних поставок.

Крім того, з Угорщини було імпортовано 218 млн куб м (42,6%), а з Польщі – 59,5 млн куб м (11,6%).

Більшу частину природного газу було імпортовано до «митного складу» українських ПСГ – 401 млн куб м. Крім того, 110,8 млн куб м було імпортовано напряму до української ГТС.

Чому Україна збільшила імпорт газу?

Як зауважують аналітики, помітне зростання обсягів імпорту природного газу в лютому пов’язано з рядом факторів, основний з яких - скорочення українського видобутку після російських атак.

Крім того, у лютому в Україні зберігалася холодна погода, через що попит на природний газ був вище. Основним імпортером газу була Група "Нафтогаз", а також приватні компанії, що імпортували газ для «Укртрансгазу».

За прогнозами експертів, у березні обсяги імпорту можуть бути меншими, ніж у лютому. З початком березня в Україні очікується поступове потепління, що призведе до скорочення обсягів споживання природного газу. Крім того, Україна поступово відновлює газовидобувні об’єкти після російських атак.

Як переконують у "Нафтогазі", ситуація з газом в Україні через російські обстріли газової інфраструктури непроста, але не критична й перебуває під повним контролем.

Зауважимо, цього опалювального сезону Україна могла б обійтися без імпорту газу, але через атаки РФ, за оцінками Reuters, було втрачено 40% власного видобутку блакитного палива.

Нагадаємо, "Нафтогаз" терміново закупив у лютому приблизно 150 млн куб. м газу в ЄС за ціною 28 тисяч гривень за тисячу кубометрів без ПДВ. Ціна купівлі блакитного палива майже вдвічі дорожче, ніж влітку.