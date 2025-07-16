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"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Київ — Вінниця на пікові дати липня

Укрзалізниця
"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Київ — Вінниця / УЗ

"Укрзалізниця" розширює літній розклад та призначає додаткові рейси для зручності пасажирів. Через підвищений попит на напрямок Київ — Вінниця компанія запускає денний поїзд №275/276, який курсуватиме 20, 26 та 28 липня 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

Згідно з графіком, поїзд відправлятиметься з Києва о 10:35 і прибуватиме до Вінниці о 13:45. Зворотний рейс із Вінниці — о 16:17, прибуття до столиці — о 19:55. Передбачені зупинки у Фастові та Козятині.

У складі — купейні вагони з місцями для сидіння. Пасажирам радять звернути увагу на розміщення: непарні місця — біля вікна, парні — біля проходу.

Раніше компанія також призначила поїзд №218/217 Чоп — Львів на 17, 19 та 25 липня для моніторингу попиту на цьому напрямку.

Квитки на додаткові рейси вже доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua та в залізничних касах.

Додамо, “Укрзалізниця” призначила на літо 18 пар додаткових пасажирських поїздів. Частина з них уже внесена до графіка, інші з’являтимуться поступово.

Автор:
Тетяна Гойденко