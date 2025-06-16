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"Укрзалізниця" запускає додатковий швидкий поїзд в популярному напрямку

поїзд, вагони
Укрзалізниця запускає додатковий швидкий поїзд / Укрзалізниця

“Укрзалізниця” призначає додатковий швидкий поїзд №292/291 Львів — Київ — Львів на 21 та 22 червня, щоб забезпечити комфортне сполучення між містами на вихідних.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що вже найближчими вихідними "Укрзалізниця" запустить додаткові рейси між Києвом та Львовом за наступним розкладом:

  • Поїзд №291 Київ — Львів: відправлення о 09:14, прибуття о 17:04.
  • Поїзд №292 Львів — Київ: відправлення о 13:15, прибуття о 20:37.

В УЗ уточнюють, що поїзд складається з купейних вагонів з кондиціонуванням повітря, проте місця продаються в сидячому форматі.

В компанії просять пасажирів звернути увагу на особливості вибору місць у додаткових швидких поїздах:

  • непарні місця розташовані біля вікна; 
  • парні місця — біля дверей купе.

Квитки на додаткові рейси вже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", на  офіційному сайті та в касах вокзалів.

Раніше повідомлялося, що “Укрзалізниця” реагує на високий попит та призначає додаткові причіпні вагони на літній період у сполученні між Києвом та Львовом.

Також для зручності пасажирів під час пікового періоду "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №284/283 сполученням Ужгород – Київ – Ужгород. Новий рейс дозволить збільшити кількість доступних місць для подорожей.

Автор:
Тетяна Бесараб