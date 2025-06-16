"Укрзалізниця" запускає додатковий швидкий поїзд в популярному напрямку

“Укрзалізниця” призначає додатковий швидкий поїзд №292/291 Львів — Київ — Львів на 21 та 22 червня, щоб забезпечити комфортне сполучення між містами на вихідних.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що вже найближчими вихідними "Укрзалізниця" запустить додаткові рейси між Києвом та Львовом за наступним розкладом:

Поїзд №291 Київ — Львів : відправлення о 09:14 , прибуття о 17:04 .

: відправлення о , прибуття о . Поїзд №292 Львів — Київ: відправлення о 13:15, прибуття о 20:37.

В УЗ уточнюють, що поїзд складається з купейних вагонів з кондиціонуванням повітря, проте місця продаються в сидячому форматі.

В компанії просять пасажирів звернути увагу на особливості вибору місць у додаткових швидких поїздах:

непарні місця розташовані біля вікна;

розташовані біля вікна; парні місця — біля дверей купе.

Квитки на додаткові рейси вже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", на офіційному сайті та в касах вокзалів.

Раніше повідомлялося, що “Укрзалізниця” реагує на високий попит та призначає додаткові причіпні вагони на літній період у сполученні між Києвом та Львовом.

Також для зручності пасажирів під час пікового періоду "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №284/283 сполученням Ужгород – Київ – Ужгород. Новий рейс дозволить збільшити кількість доступних місць для подорожей.