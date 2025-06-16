"Укрзализныця" запускает дополнительный скорый поезд в популярном направлении

"Укрзализныця" назначает дополнительный скорый поезд №292/291 Львов — Киев — Львов на 21 и 22 июня, чтобы обеспечить комфортное сообщение между городами на выходных.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что уже в ближайшие выходные "Укрзалізниця" запустит дополнительные рейсы между Киевом и Львовом по следующему расписанию:

Поезд №291 Киев — Львов : отправление в 09:14 , прибытие в 17:04 .

: отправление в , прибытие в . Поезд №292 Львов — Киев : отправление в 13:15, прибытие в 20:37 .

В УЗ уточняют, что поезд состоит из купейных вагонов с кондиционированием воздуха, однако места продаются в сидячем формате.

В компании просят пассажиров обратить внимание на особенности выбора мест в дополнительных скорых поездах:

нечетные места расположены у окна;

расположены у окна; парные места – у двери купе.

Билеты на дополнительные рейсы уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", на официальном сайте и в кассах вокзалов.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця реагирует на высокий спрос и назначает дополнительные прицепные вагоны на летний период в сообщении между Киевом и Львовом .

Также для удобства пассажиров во время пикового периода "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №284/283 сообщением Ужгород – Киев – Ужгород. Новый рейс позволит увеличить доступные места для путешествий.