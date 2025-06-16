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"Укрзализныця" запускает дополнительный скорый поезд в популярном направлении
"Укрзализныця" назначает дополнительный скорый поезд №292/291 Львов — Киев — Львов на 21 и 22 июня, чтобы обеспечить комфортное сообщение между городами на выходных.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что уже в ближайшие выходные "Укрзалізниця" запустит дополнительные рейсы между Киевом и Львовом по следующему расписанию:
- Поезд №291 Киев — Львов : отправление в 09:14, прибытие в 17:04 .
- Поезд №292 Львов — Киев : отправление в 13:15, прибытие в 20:37 .
В УЗ уточняют, что поезд состоит из купейных вагонов с кондиционированием воздуха, однако места продаются в сидячем формате.
В компании просят пассажиров обратить внимание на особенности выбора мест в дополнительных скорых поездах:
- нечетные места расположены у окна;
- парные места – у двери купе.
Билеты на дополнительные рейсы уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", на официальном сайте и в кассах вокзалов.
Ранее сообщалось, что Укрзализныця реагирует на высокий спрос и назначает дополнительные прицепные вагоны на летний период в сообщении между Киевом и Львовом .
Также для удобства пассажиров во время пикового периода "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №284/283 сообщением Ужгород – Киев – Ужгород. Новый рейс позволит увеличить доступные места для путешествий.