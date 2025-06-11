"Укрзализныця" улучшает сообщение между Киевом и Львовом: детали

АО "Укрзализныця" реагирует на высокий спрос и назначает дополнительные прицепные вагоны на летний период в сообщении между Киевом и Львовом.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что в связи с повышенным спросом в направлении Киев — Львов — Киев, УЗ назначает прицепные вагоны в составе транзитных поездов.

Поезд №79/80 «Сичеслав» Днепр — Львов :

Отправление из Киева — 06:08, прибытие во Львов — 13:01;

Обратно из Львова — 14:50, прибытие в Киев — 21:49.

Поезд №749/750 Киев — Чоп:

Отправление из Киева — 13:19, прибытие во Львов — 19:43;

Со Львова — 10:19, прибытие в Киев — 16:41.

Сообщается, что на маршруте будут курсировать фирменные вагоны 1-го класса, в частности, категории СВ (при необходимости по отдельным датам) и купе. Все вагоны с кондиционированием воздуха.

В УЗ уточняют, что купейные вагоны будут в сидячем режиме, то есть спальный формат в прицепных вагонах категории купе не предусмотрен.

При покупке билета в купейные вагоны сидячего формата пассажирам следует обратить внимание, что нечетные места – у окна, парные – у дверей купе.

Билеты уже в продаже: в приложении Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.

Напомним, с началом лета "Укрзализныця" реагирует на рост спроса на железнодорожные путешествия и назначает 18 пар дополнительных пассажирских поездов. Часть из них уже внесена в график, другие будут появляться постепенно.

Также для удобства пассажиров во время пикового периода "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №284/283 сообщением Ужгород – Киев – Ужгород. Новый рейс позволит увеличить количество доступных мест для поездок.