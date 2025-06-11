Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,56

+0,06

EUR

47,50

+0,13

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

47,73

47,55

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" улучшает сообщение между Киевом и Львовом: детали

Укрзализныця
Фото: "Укрзализныця" / Укрзалізниця

АО "Укрзализныця" реагирует на высокий спрос и назначает дополнительные прицепные вагоны на летний период в сообщении между Киевом и Львовом.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что в связи с повышенным спросом в направлении Киев — Львов — Киев, УЗ назначает прицепные вагоны в составе транзитных поездов.

Поезд №79/80 «Сичеслав» Днепр — Львов :

  • Отправление из Киева — 06:08, прибытие во Львов — 13:01;
  • Обратно из Львова — 14:50, прибытие в Киев — 21:49.

Поезд №749/750 Киев — Чоп:

  • Отправление из Киева — 13:19, прибытие во Львов — 19:43;
  • Со Львова — 10:19, прибытие в Киев — 16:41.

Сообщается, что на маршруте будут курсировать фирменные вагоны 1-го класса, в частности, категории СВ (при необходимости по отдельным датам) и купе. Все вагоны с кондиционированием воздуха.

В УЗ уточняют, что купейные вагоны будут в сидячем режиме, то есть спальный формат в прицепных вагонах категории купе не предусмотрен.

При покупке билета в купейные вагоны сидячего формата пассажирам следует обратить внимание, что нечетные места – у окна, парные – у дверей купе.

Билеты уже в продаже: в приложении Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.

Напомним, с началом лета "Укрзализныця" реагирует на рост спроса на железнодорожные путешествия и назначает 18 пар дополнительных пассажирских поездов. Часть из них уже внесена в график, другие будут появляться постепенно.

Также для удобства пассажиров во время пикового периода "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №284/283 сообщением Ужгород – Киев – Ужгород. Новый рейс позволит увеличить количество доступных мест для поездок.

Автор:
Светлана Манько